Ma megindítjuk az egymillió kézfogás nevű akciósorozatunkat - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szombat reggel a Facebook-oldalára feltöltött videós bejegyzésében.
A kormányfő elmondta: azt kérte "a Fidesz híveitől, támogatóitól, jelöltjeitől, hogy keressenek fel minél több embert, és a nap végére, ha összesítjük, akkor legyen meg az egymillió kézfogás".
"Fogjunk kezet egymillió magyar emberrel és mondjuk el nekik, hogy holnap választás van, Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége, hogy a Fidesz a biztos választás" - mondta.
Ennek az akciónak a részeként a ránk eső kézfogás mennyiséget mi is leszállítjuk a mai nap során - fogalmazott.
