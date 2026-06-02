Bár a Tisza programjában még az szerepelt, hogy megkezdik az M9-es autóút megvalósítását, azt elfelejtették közölni, hogy legalább egy újabb évtizedet kell várni, mire az megépülhet.
Kifejezetten a Szekszárd és Dombóvár közötti szakaszra kérdeztem rá, amire válaszul az államtitkár bevallotta: mindez évtizedes távlatban tervezhető. Pedig ennek a térségnek ez létkérdés. Külön érdekes, hogy a Tisza egyetlen képviselője sem lobbizott semmilyen helyi ügyben sem a múlt heti, sem az eheti ülésen... A Mi Hazánk helyettük is megtette - írja Dúró Dóra a videó felvezetőjében.