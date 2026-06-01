Friss hírek :: 2026. június 1. 17:34 ::

A Mi Hazánk Ifjai kiáll a nagyváradi apátság mellett

Molinós flashmob akcióval tiltakozott a Mi Hazánk Ifjai, miután a múlt héten a nagyváradi premontrei apátság belső falát a román karhatalom emberei hajnalban áttörték, és ezzel lehetetlenné tették a vallási szertartások megtartását, ezzel újabb támadás alá vették a Kárpát-medencei magyar örökséget. A flashmob akció során a rendőrség két autóval is megjelent, akik igazoltatták a Mi Hazánk Ifjai tagjait. Bűncselekményre nem került sor, így igazoltatás után mindenki távozhatott a helyszínről - áll a közleményükben, alább a folytatás.

Az eset különösen kényes, hiszen napokon belül lesz trianoni nemzettragédiánk évfordulója. Ahogy molinónkon is áll: "A magyar örökség nem felszámolható!". A nemzeti radikális ifjúság számára az eset kiemelt fontossággal bír, hiszen ahogy látjuk, a Kárpát-medence számos pontján még a mai napig hátrány magyarnak lenni.

Sajnálatos, hogy az újonnan felállt Tisza-kormány számára nem ütötte át az ingerküszöböt a magyarság elleni inzultus, Orbán Anita külügyminiszter asszony Toroczkai Lászlónak a román nagykövet behivatását sürgető levelére sem reagált, miközben a Mi Hazánk elnöke több alkalommal személyesen ment Nagyváradra az apátságot védelmezni. Ezúton is követeljük, hogy a Tisza-kormány foglalkozzon a nagyváradi premontrei apátság ügyével!

Tiltakozásunk mellett bejelentjük, hogy a Mi Hazánk Ifjai részt vesz a nemzeti érzelmű újságírók által szervezett tüntetésen, így tehát hívunk mindenkit június 4-én, 19 órára a román nagykövetség elé!