2026. június 1. 15:56

Hemzseg a buziktól és simogatóiktól a Tisza: 79%-uk visszavonatná az őket érintő törvényeket

A Medián legfrissebb közvélemény-kutatási adatai szerint a magyarok több mint fele visszavonná az elmúlt években elfogadott, "az LMBTQ-emberek jogait korlátozó" törvényeket. Ezzel párhuzamosan történelmi csúcsra, kétharmad fölé nőtt az azonos nemű párok "házasságának" és "gyermekvállalásának" támogatottsága.



A Medián választás után készült reprezentatív felméréséből kiderül, hogy a társadalom 57 százaléka eltörölné az "LMBT-emberek jogait szűkítő jogszabályokat". Ilyen többek között az úgynevezett gyermekvédelmi törvény, a "transzneműek" nem- és névváltoztatásának tilalma, valamint az LMBT-témájú rendezvények mint a buzifelvonulás korlátozása (legalábbis papíron - a szerk.).

A lakosság nagy része legalább nagy vonalakban tisztában van ezekkel a kormányzati intézkedésekkel. A válaszadók 86 százaléka hallott arról, hogy megnehezítették a nem házasok örökbefogadását. Emellett 81 százalékuk tud a kiskorúak LMBT-tartalmakhoz való hozzáférésének tilalmáról. Mintegy kétharmaduk értesült a gyülekezési jog, illetve a "nemváltoztatás" ellehetetlenítéséről is.

A jogkorlátozások megítélését nem meglepő módon erősen befolyásolja a pártpreferencia. Míg a Tisza Párt szavazóinak elsöprő többsége, 79 százaléka hatályon kívül helyezné ezeket a törvényeket, addig a Fidesz-táborban ez az arány mindössze 8 százalék. Sőt, az utóbbi csoport harmada további szigorításokat is bevezetne.

A korlátozások elutasításával párhuzamosan soha nem látott mértékben megnőtt a ferde hajlamú "párok" egyenjogúságának társadalmi elfogadottsága: a megkérdezettek 68 százaléka engedélyezné számukra a "házasságkötést" és az örökbefogadást.

Mindemellett 71 százalékuk a mesterséges megtermékenyítést is elérhetővé tenné számukra.

A társadalom jelentős része nemcsak a jogi hátrányok lebontását pártolja. A válaszadók 79 százaléka szerint az államnak aktívan fel kellene lépnie az "LMBT-embereket" érő diszkrimináció ellen.

A gyermekvédelmi törvény kapcsán valószínűleg a közeljövőben lépni fog a kormány. Erre két oka is van:

az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy uniós jogot sért, így a kormánynak jogi kötelessége orvosolni a problémát,

több mint 500 millió euró uniós forrást még mindig emiatt blokkol az EU.

A gyakorlatban ez valószínűleg úgy fog majd kinézni, hogy mivel amúgy is érdemi reformokat terveznek a gyermekvédelem területén, feltehetően egy szélesebb reform részeként törlik majd az aggályos részeket, írja a Portfólió.

A kutatást a Háttér Társaság megbízásából a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet készítette. A társaság közlése szerint felmérés ezer fő telefonos megkérdezésével zajlott. A minta nemre, életkorra, lakóhelyre és iskolai végzettségre nézve is reprezentatív - állítják.