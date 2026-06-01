Anyaország :: 2026. június 1. 16:40 ::

Benyújtották a csatlakozási kérelmet az Európai Ügyészséghez, ami 2021-ig visszamenőleg vizsgálódhat

Miután a képviselők megemlékeztek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba (MDF) és Novák Rudolf (SZDSZ) volt országgyűlési képviselőkről, Magyar Péter felszólalásával megkezdődött a parlament hétfői ülése.



A miniszterelnök a beszédében beszámolt a múlt héten Brüsszelben elért eredményéről, aminek köszönhetően megállapodás született a befagyasztott uniós források egy részének hazahozataláról. Magyar Péter 16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodott meg, ami – mint hangsúlyozta – az ország költségvetésének több mint 10 százaléka.

Magyar hangsúlyozta, nagyon kemény tárgyaláson vannak túl, egy valóban szuverén ország tárgyalásán, majd feltette a kérdést, hogy miért kellett az új kormánynak három hét alatt tető alatt hozni azt, amire az előző kormánynak hosszú évei voltak. Orbán Viktort hívja tetemre ismét a miniszterelnök, aki éveken át az Európai Unió ellen hergelt, a háborúval és az illegális migrációval azonosította a szövetséget, és azt terjesztette, hogy ideológiai okok miatt fagyasztották be a pénzeket.

„Orbán Viktor nem Brüsszelt, hanem Magyarország fejlődését állította meg. Azt sikeresen, hosszú időre” – jelentette ki ezen a ponton.

A miniszterelnök sorba vette, hogy az óvodások átműtésének témájától a migrációig semmi nem volt igaz azokból az állításokból, amikkel a „nők szoknyája mögé bújó” Orbán Viktor a pénzek visszatartását magyarázta. Majd megismételte neki külön azt, hogy a tárgyalások középpontjában a korrupció elleni fellépés és a közpénzek átlátható felhasználása állt. Magyar elmondta, ennek érdekében szigorítják majd a vagyonnyilatkozati rendszert, és új vizsgálati jogosítványokat vezetnek be annak érdekében, ha valaki például „elfelejtett feltüntetni egy luxusjachtot vagy vadászkastélyt”. Bővítik az Integritás Hatóság jogköreit, hogy szigorúbban lehessen fellépni a hamis vagy félrevezető vagyonnyilatkozatokkal szemben. Itt odáig mennének, hogy akár két év börtönt is kaphat, aki szándékosan ilyen módon tölti ki a vagyonnyilatkozatát.

A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy hivatalosan is benyújtotta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, ami ígérete szerint 2021-ig visszamenőleg fog tudni vizsgálódni.

Magyar ismertette az EU-val kötött megállapodás már ismert részleteit, amelyek segítségével a miniszterelnök szerint végre megindulhat Magyarország újjáépítése. Ezzel párhuzamosan arról beszélt, hogy az Orbán-kormányok idején mennyi évet vesztegetett el az ország az egészségügytől kezdve, a közlekedésen át egészen az egyetemisták külföldi tanulási lehetőségeiig.

Mint fogalmazott, amíg mások fejlesztették a saját országukat, az Orbán-kormány képzelt háborúkat vívott képzelt ellenségekkel, amelyek végül az ország leszakadásához és elszegényedéséhez vezettek. Megemlítette a semmire sem jó konzultációkat, illetve azt a politikai gépezetet, aminek a feladata az volt, hogy a saját kudarcaikért mindig valaki mást tegyenek felelőssé.

A miniszterelnök szerint az előttük álló évek feladata az ország újjáépítése, az elvesztegetett lehetőségek pótlása és a bizonyítása annak, hogy Magyarország képes többet kihozni magából annál, mint amit az utóbbi időkben hagytak neki.

A miniszterelnök beszédében rátért az állami kinevezettek szerepére, akiknek elvileg az lenne a feladatuk, hogy fékek és ellensúlyok legyenek, de Orbán Viktortól azt a feladatot kapták, hogy ne álljanak ellen, ne legyenek függetlenek. Magyar szerint sokan arra számítottak, hogy a választás után ezek az emberek reálisan értékelik majd a helyzetüket, és önként távoznak a posztjukról, de ez nem történt meg.

A demokratikus intézményeinkbe vetett közbizalom visszaépítésének szükségességét hangsúlyozta, és külön kiemelte, hogy Sulyok Tamás esetében ez különösen kirívó. Magyar hangsúlyozta: tiszteli a köztársasági elnöki intézményt, ezért kell kimondani az igazságot, és ezért kell helyreállítani a poszt renoméját, mert a köztársasági elnöki poszt több a törvények aláírásánál, kitüntetések adományozásánál vagy a párizsi olimpián való megjelenésnél.

Hosszan sorolta ezek után, hogy Sulyok Tamás államfőként mely esetekben hallgatott. Majd fogadkozott, hogy a közeljövőben olyan alkotmányos megoldásokat fognak az Országgyűlés elé terjeszteni, amelyek helyreállítják a független intézményekbe és a jogállamba vetett bizalmat. És hogy egyetlen állami vezető se változhasson egy megbukott hatalom meghosszabbított árnyékává.

Beszéde végén megemlítette még, hogy korábban a nap folyamán tárgyalt Varga Mihály jegybankelnökkel. Majd közölte, kedden Berlinben Friedrich Merz német kancellárral, szerdán pedig Párizsban Emmanuel Macron francia elnökkel tárgyal. Magyar bízik benne, hogy tárgyalásokkal és konstruktív hozzáállással helyre tudják állítani szövetségeseink bizalmát Magyarország iránt.

Hiszek abban, hogy Magyarország előtt jobb évek állnak, és azt kérem, hogy dolgozzunk ezért együtt, felelősséggel és a nemzet iránt szolgálat szándékával – zárta szavait.

Toroczkai szerint Magyar 35 perces dajkamesét adott elő

8-8 percben reagálhatnak Magyar Péter napirend előtti felszólalására az ellenzéki frakcióvezetők, elsőként Toroczkai László a Mi Hazánkból.

Szerinte Magyar 35 perces dajkamesét adott elő, mert, ahogy azt a Politico is megírta, a pénz még nincs itt, csak politikai megállapodást kötöttek a felek, és még rengeteg feltételt kell teljesíteni Magyarországnak ahhoz, hogy az uniós pénzeket folyósítsák. Az ellenzéki politikus hallani akar arról, hogy mit jelent az a tárgyalások fényében, hogy egy kicsi szuverenitásunkról le kell mondanunk. Majd Ursula von der Leyen EB-elnök korrupciós ügyéről beszélt, és érdeklődött Magyarnál, hogy erről is beszéltek-e. Jobban érdekelné ez Toroczkait, mint „ez a maszlag”.

Itt egy fél mondat erejéig kitért arra, hogy Magyar nem vette észre az iróniát Toroczkai tárlatvezetős videójában.

Migránsok szétosztásáról, befogadásáról beszélt még Toroczkai, emellett ugyanakkor azt mondta, készséggel elhiszi, hogy a von der Leyennel folytatott egyeztetésen gendertémák nem jöttek szóba. Még beszélt a "Pride"-ról is, amelynek keretében tavaly szerinte istentelen, nemzetgyalázó jelenetek zajlottak Budapesten.

Sulyok Tamás kapcsán arról beszélt, hogy Göncz Árpád annak idején kegyelmet adott Varga Bélának – akkor nagy csönd volt, senki nem követelte a lemondását, mert tudvalevő volt, hogy nem lehet csak úgy elmozdítani a köztársasági elnököt. Szerinte Sólyom László sem szólalt fel akkor, amikor nem poloskázták, hanem a csontjait törték a magyaroknak 2006 őszén Budapesten. Magyar szemére vetette, hogy olyat nem lehet csinálni demokráciában, amire Sulyok eltávolításával a Tisza-kormány készül. Nem lehet megtenni, ha tetszik neki a köztársasági elnök, ha nem.

A Fidesz minden EU-s forrásnak örül

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője két következtetést vont le abból, hogy Magyar miniszterelnökként szólalt fel: az egyik, hogy a választási kampány véget ért, a másik, hogy a Tisza kormányoz. Azt nem állítja, hogy Magyar felszólalásának tartalmából is ugyanezt le tudta volna vonni, ugyanis döntően továbbra is az előző kormányzati ciklusokkal foglalkozott, és a Fideszt szidalmazta.

Gulyás szerint Magyar kiemelhet egy-egy területet, és azt sem állítja, hogy minden téren tökéletes lett volna a kormányzás. Örül annak, ha a Tisza-kormány kevesebbet fog kommunikációra költeni, és még jobb, ha egyszer szeretetországot építenek. Ha valaki törvénytelenül gazdagodott, lépjenek fel vele szemben, de Magyar Péter még mindig elfelejti megemlíteni a Fidesz által elért eredményeket, amelyekre most építkezhetnek – mondta.

Gulyás azt mondta, hogy a Fidesz szerint megszorítások nélkül is lehetséges az ötszázalékos hiánycél elérése. Rögzítette, hogy minden olyan EU-s forrásnak örülnek, ami az országba érkezik, mert ez természetes, ez nekünk jár. Meglátása szerint eddig is elfogadhatatlan volt, hogy jogállamisági indokokra hivatkozva tartották vissza ezeket a forrásokat. Úgy gondolja, hogy Brüsszelben hatalmas kettős mércét alkalmaznak a kelet-európai országokkal szemben. A miniszterelnököt idézve azt mondta, hogy a jogállamisági feltételeket ugyanúgy kéne vizsgálni a többi EU-s országban is. Ezt a fideszes képviselők megtapsolták. Gulyás megjegyezte, hogy a 2022-ben felállított 27 szupermérföldkő közül 22-t teljesítettek. Hozzátette, hogy a most a kormány által lehívott forrásokat az előző, fideszes kabinet harcolta ki az előző közös költségvetésben.

Gulyás arra kérte Magyart, cáfolja, hogy a migrációs paktum végrehajtásáért cserébe kapjuk meg az EU-s pénzeket.

Gulyás Gergely meglátása szerint sérti a jogállamiságot, és visszamenőleges jogalkotás, hogy a miniszterelnök Sulyok Tamás köztársasági elnököt el akarja távolítani. Azért aggódik, hogy emiatt visszavehetik akár a már megérkezett uniós forrásokat is. Úgy látja, egy kormánytöbbség sem gondolhatta, hogy Göncz Árpádot vagy Mádl Ferencet el lehetett volna távolítani. A Fidesz frakcióvezetője ezért kéri a Tiszát: gondolják át ezt a lépést, ugyanis elfogadhatatlan.

Frissítés: Magyar Péter Toroczkainak: egyelőre még külön frakcióban vannak a Fidesztől és a KDNP-től

Magyar Péter viszonválaszában arról beszélt, ő sem volt abban teljesen biztos, hogy mind a 16,4 milliárd eurót fel fogják oldani a brüsszeli tárgyalások után, amit történelmi sikernek nevezett.

Toroczkai László azt mondta, támogatják a korrupció elleni harcot. De támogatja-e a Mi Hazánk az Európai Ügyészséghez való csatlakozást? Ha nem, akkor miért nem? - kérdezte Magyar.

Érdemes lenne megmagyarázni a saját szavazóiknak, hogy szuverenitásról beszélnek, de 2004-ben nagyon nagy mértékben ruházta át a kormány a jogait az Európai Uniónak – mondta.

Mint kiderült, a Mi Hazánk az Európai Ügyészséghez való csatlakozást nem támogatja.

„Az álmoskönyvek szerint nem jó, ha a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk frakciói ugyanazt mondják, mert egyelőre még külön frakcióban vannak” – mondta Magyar.

A miniszterelnök közölte, a kidolgozott jogszabály-módosítási javaslatok pár nap múlva mindenki számára elérhetők lesznek, ha van értelmezési kérdés, akkor akár high-tech kivetítőkkel nyújtanak segítséget a többieknek.

Mindhárom frakció Brüsszelhez fordul a köztársasági elnök eltávolításával kapcsolatban. Ilyen se volt még szerinte, hogy Toroczkai Brüsszeltől kérne segítséget, hogy megvédje Orbán báb-köztársaságielnökét. Összenő, ami összetartozik, mondta Magyar.

Az a különbség a dán miniszterelnök és Orbán között, hogy a dán miniszterelnök nem lopja el az emberek pénzét

Rétvári Bencéhez fordulva arról beszélt, a Fidesz volt kormányon, amikor a migrációs paktumot elfogadták az EU-ban.

A Tisza már 73 százalékot kapna, ha ma lennének a választások, a Fidesz pedig napról napra kevesebbet, mert a saját szavazóik is most szembesülnek azzal, hogy állandóan hazudnak. A migrációs paktumról is hazudtak, mert az Orbán-kormány tudta volna ezt megakadályozni.

Az szerinte nem működik, hogy egy ország vezetője kimegy Brüsszelbe, és ráönti az EU-s vezetőre a forró vizet. Dánia sokkal szigorúbb migrációs politikát visz, mint Magyarország, mert tárgyalóképes, vannak jó jogászaik, és megkapják az uniós forrásokat.

Tudja, mi a különbség a dán miniszterelnök és az Ön bukott főnöke között, Rétvári úr? Hogy a dán miniszterelnök nem lopja el az emberek pénzét – jelezte a miniszterelnök.

A magyar emberek rendszerváltásra adtak felhatalmazást Magyar szerint. Ellentétben a Fidesszel, a Tiszának ott van a 240 oldalas vállalása. Nem alkotmányoztak anélkül, hogy bárkit megkérdeztek volna. Benne van a programjukban is minden, teljesen világosak a vállalásaik, mondta.

Mi nem megyünk bele paktumokba, amit Önök a DK-val és a többi ellenzéki párttal kötöttek. Miért szavazták meg a képviselők fizetésemelését? A Mi Hazánk nem szavazta meg, csak felvette – magyarázta, amit nevetés kísért a tiszás képviselők részéről a teremben.

A ruandai mészárlás előtt három héttel hasonló hangok hangzottak el a rádióban

Sulyok Tamásnak belefért a poloskázás, mert azok a gondolatok a választási kampányban hangzottak el, mire Magyar Péter felvilágosította a találkozójukon, hogy ez 2025. március 15-én történt, ami Sulyok szerint már tekinthető a kampány részének.

A ruandai mészárlás előtt három héttel hasonló hangok hangzottak el a rádióban. Rétvári úr, Önnek elfogadható, hogy egy miniszterelnök eltaposandó rovarnak nevezi a honfitársait? – tette fel a kérdést Magyar.

Megkérdezte a köztársasági elnököt, hogy utólag elfogadhatónak tartja-e, hogy nem szólalt meg akkor, amikor kiderült, hogy titkos jelentésben tárgyalták azt, hogy több mint háromezer kiskorú gyermeket tettek pedofil rémek tönkre. Sulyok Tamás azt mondta, neki ez nem feladata, nem hatalmazza fel az Alaptörvény erre. Nem az a kérdés Magyar szerint, hogy kinek mi a politikai felelőssége az ügyben, hanem az, hogy nem állt a megfenyegetett magyar emberek mellé.

Néha egy temető omlik ránk a szekrényekből

Rátért Gulyás Gergelyre, aki szerinte kezdene visszatérni a valósághoz, de vissza is vonta ezt a kijelentését Magyar, nehogy kirúgják a Fidesz frakciójából.

A költségvetés helyzetéről azt mondta, kinyitjuk a szekrényeket, és ránk omlik egy csontváz, néha egy temető. Találkozni fognak Önök a felelősségre vonással, ez kőkemény jogi felelősség. Mindenki egyetért abban, hogy nagyon-nagyon rossz helyzetben adták át az országot.

Hozzátette, március végére az éves költségvetési hiány 91 százalékát sikerült elérni. Pócs János lehetne a jász Great Gatsby a jegybank épületében, ahol az aranyszínű lift az 1920-as évek New Yorkjára emlékeztet.

Gulyás azt kérdezte tőle, hogy az uniós pénzekért cserébe mit adtak fel. Magyar azt válaszolta: ismer Ön engem. Szoktam én feladni bármit, úgy ismer engem?

Viccesnek tartja, amikor a Fidesztől kapnak jogállami kioktatást, de be tudnak nyújtani módosító javaslatokat, meg is hallgatják őket.

Toroczkai: ez rendkívül diktatórikus

Folytatódtak a napirend előtti felszólalások, Toroczkai László következett: Magyar személyeskedésére és hazugságaira kívánt válaszolni. Számonkérte, hogy a miniszterelnök nem beszélt arról, hogy Ursula von der Leyen korrupciós ügye hol tart az EU Ügyészségén. Szerinte Magyar nemhogy az évekkel ezelőtti, hanem a múlt heti szavait sem tudja vállalni.

Toroczkai azt reagálta Magyar azon felvetésére, hogy a három ellenzéki frakciót összevonhatnák: a miniszterelnök nem azt akarja, hogy egy ellenzéki frakció legyen, hanem hogy egy sem, vagy maximum azt, hogy a Momentumból kreáljanak egyet.

Toroczkai azt vetette Magyar szemére, hogy a Diákhitel Központ és egyéb intézmények élén gigantikus fizetéseket kapott a láblógatásért, ezért próbáljon meg önazonos maradni a 45 perces felszólalásaiban.

A Mi Hazánk támogatja a vizsgálóbizottságok felállítását, viszont azt kérték, hogy legalább az egyiket hadd vezessék, de a Tisza ezt lesöpörte. A frakcióvezető szerint ez rendkívül diktatórikus, mert ez egy paritásos alapon működő bizottság. Toroczkai azt mondta, hogy ő már 10 éve küzd a végrehajtói maffia ellen, miközben Magyar felesége állt az igazságügyi struktúra élén.

Magyar Toroczkainak: Ön fogja vezetni a vizsgálóbizottságot

Magyar válaszolt a kormány részéről: nem kérdezte meg von der Leyent a vakcinaügyéről, de ha Toroczkait ennyire érdekli, legközelebb akár meg is teheti ezt. A miniszterelnököt jobban érdekli, hogy ebben a házban hány bűnöző van, és a magyar emberek pénze hova tűnt.

A polgármesterek fizetéséről azt mondta, egyeztetni fognak az ügyben, polgármesteri szövetségek és városvezetők is megkeresték őket, szerinte eléggé széttartó álláspontokkal.

A Diákhitel Központtal kapcsolatban azt válaszolta, ő nem lógatta a lábát a pozícióban, erről megkérdezhetik a volt kollégáit is. Hozzátette, hogy az irányítása alatt működött a legjobban az intézmény, ezért sokat talpalt többek között Gulyás Gergelynél is.

Magyar a vizsgálóbizottságokkal kapcsolatban azt mondta Toroczkainak, hogy lássa a nagyvonalúságát: ő fogja vezetni a végrehajtással kapcsolatos bizottságot. Viszont ezért cserébe azt kéri, hogy valóban vizsgálják is ki a vizsgálóbizottságok működését. A miniszterelnök elismerte, hogy az ellenzéki párt végzett munkát a témában. Hozzátette, a végrehajtói maffia ügyében a volt felesége, Varga Judit nem volt érintett, Völner Pál igen – az utóbbi főnökét kell megtalálni.

KDNP: Európában komoly terrortámadások történnek

Juhász Hajnalka a KDNP részéről azt mondta, a három ellenzéki frakció nem összebeszél a migrációs paktum ügyében, hanem csak mind a három párt komolyan veszi azt. Erre nemmel szavaztak. Megjegyezte, hogy „pontosan tudják”, más EU-s országokban „milyen komoly terrortámadások” történnek.

Juhász szerint Magyar nem válaszolt Von der Leyennek a kamerák előtt a migrációs paktummal kapcsolatban. Ezért kérdésesnek tartja, hogy a bizottság mit vár el az uniós pénzekért cserébe. Megjegyezte, hogy a pénzek még nem érkeztek meg. Azt üzente Magyarnak, hogy ugye nem akarja elhitetni, hogy a gender és a paktum vonatkozásában nem kell megfizetnünk a források utalását.

Magyar azt állítja, nem szokott színházat játszani

Magyar Péter azt válaszolta Juhásznak: velük szemben ő nem szokott színházat játszani. Sokadszorra elismételte: semmilyen paktumot nem kötöttek, és semmilyen politikai vagy jogi garanciában nem egyeztek meg az uniós forrásokért cserébe. Von der Leyen pedig nem kérdezett tőle semmit a tájékoztatón, hanem válaszolt egy kettejüknek feltett újságírói kérdésre, tette hozzá. Megláthatja majd, hogy nem lesz sem a gender témája, sem a migrációs paktum a forrásokhoz szükséges reformjavaslatok szövegében – válaszolta Magyar.

A miniszterelnök megjegyezte, hogy a Fidesz nem csak aranybudit készített az MNB-ben: egyebek mellett a brüsszeli Friends of Hungary épületére 10 milliárdot költöttek közpénzből, jóval a piaci ár felett vásárolták, és évi 500 millió forintos fenntartási költségekkel jár. A belga királyi palota melletti épületet a Patrióta nevű egyesületük eseményeire használták. Emellett Orbánék itt döntöttek arról, hogyan fognak beavatkozni más európai országok belpolitikájába, például a spanyol "szélsőjobboldali" Vox párt támogatásával. Ezt a politikai színházat, ahol a volt miniszterelnöknek saját luxusapartmanja volt, fel fogják fedni az emberek előtt – mondta Magyar.

Pont a Fidesz diktatúrázik

A fideszes Bóka János napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy az országban szervezett gyűlöletkampány zajlik a miniszterelnök vezetésével, Magyar ennek részeként járt ma reggel a köztársasági elnök hivatalában. Bóka úgy látja, hogy a miniszterelnök ezzel előzékenyebb, mint Rákosi Mátyás volt, aki berendelte Tildy Zoltán államelnököt, amikor le akarta váltani. Rákosi viszont nem sietett ezzel annyira, mint most Magyar. A fideszes képviselő szerint Magyarék parlamentáris diktatúrát építenek.

Bóka szerint mindegy, hogyan fog kinézni a javaslat, amivel leváltanák Sulyok Tamást, az mindenképpen személyre szabott jogalkotás lesz.

Magyar ajánlja, érkezzenek javaslatokkal a facebookozás helyett

Magyar Bókának a válaszában azt mondta, kezdi kapiskálni, miért nem haladt előre az ország, ugyanis ha megválaszolnak valamit a Tisztelt Házban, utána a felszólalásában ugyanazt elmondja valaki más, hogy kirakhassák Facebookra.

A miniszterelnök azt mondta, hogy a Fidesz szisztematikusan leépítette a jogállamot, most pedig már féltik.

Magyar azt kérte a Fidesztől, hogy jelentkezzenek inkább érdemi javaslatokkal, ami érinti a magyar embereket, és ne ugyanazt ismételgessék, hogy aztán videót rakhassanak ki belőle a Facebookra.

198 igen, 1 tartózkodás, eltérnek a házszabálytól

A hétfői ülés napirendjén szerepel az országgyűlési törvény módosítása, miután 198 igen és 1 tartózkodás mellett megszavazták a házszabálytól való eltérést az országgyűlési képviselők.

A Tisza az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja. Ennek alapján a képviselők tiszteletdíja 40 százalékkal csökkenhet. Erről június 8-án szavazhat majd így az Országgyűlés.

Magyar: kezdeményezzük, hogy ne lehessen telefonozni

A Tisza frakcióvezetője, Bujdosó Andrea napirend előtti felszólalásában azt mondta: jegyezzék meg, hogy a felhatalmazást nem kormányváltásra, hanem rendszerváltásra kapták.

Bujdosó, szemléltetve, hogy szerintük nem valós kérdésekről folyik a vita, azt kérdezte: ki az, aki az elmúlt hétben szemtől szemben beszélt a választókkal a problémáikról? Válaszként a Fidesz padsoraiban is felemelték a kezüket a képviselők, de nem mindenki. Bujdosó örül, ha ez tényleg így történt. Ezután arról beszélt, milyen hétköznapi problémákkal találkozott a választókkal beszélve.

Ismét Magyar Péter válaszolt: elmondta, hogy sok minden máshogy működne a parlamentben, ha a telefonozást kitiltanák, erre a fideszes Takács Pétert hozta fel példaként. Ezért a Tisza kezdeményezni fogja, hogy a képviselők ne telefonozhassanak ülés közben. Arra kéri a képviselőtársait, hogy tiszteljék meg egymást és a választókat is azzal, hogy valós kérdéseket tesznek fel.

Szexuális nevelés az iskolában: az államtitkár szerint a Fidesztől kellene félteni a gyerekeket

A fideszes Radics Béla kezdte az interpellációk sorát, és a szexuális nevelésről kérdezte az oktatási és gyermekügyi minisztert. A politikus úgy értékelte, a Tisza szerint nem joga a szülőknek, hogyan nevelik a gyerekeiket ilyen téren, ezért arról kérdezte Lannert Juditot, hogy a szülők hozzájárulása nélkül nem kapnak az iskolán belül szexuális nevelést a gyerekek.

Kapronczai Balázs, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium parlamenti államtitkára úgy felelt, a Tisza-kormány nem készül ideológiai programot bevezetni az iskolákba, és inkább a Fidesztől kellene félteni a gyerekeket. Kijelentette: a kormány semmilyen döntést nem hozott arra vonatkozóan, hogy ellenőrizetlen hátterű szervezetek mehessenek az iskolákba, vagy hogy a szülők érdekeit, jogait sértenék.

Radics úgy felelt: abszolút filmszínház, amit a Tisza-kormány művel.

Hegedűs Zsolt szerint szívtelen a szívhangrendelet



Máthé Zsuzsa KDNP-s képviselő arról kérdezte Hegedűs Zsoltot, hogy mi az álláspontja a szívhangrendeletről. Az egészségügyi miniszter válaszában kifejtette, az egy politikai döntés, de az ügy társadalmi és erkölcsi szempontból is fontos.

A rendeletre szívtelen szívhangrendeletként hivatkozott, amit Rétvári Bence nyomására fogadtak el.

Szintén Hegedűstől kérdezett Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője. A Covid-károsultakról érdeklődött, és azt javasolta a Tiszának, ne kövessék az oltásterrorban élen járó Fidesz-kormányt.

A tárcavezető úgy felelt, kivizsgálják a járványkezelés hibáit, konkrétan említette a Sinofarm vakcinák beszerzését és gyorsított engedélyezését, vagy a lélegeztetőgépek vásárlását. Szerinte ugyanakkor az oltásokba vetett bizalmat pedig meg kell erősíteni. Kiemelte, nincs teljesen kockázatmentes gyógyszer vagy vakcina, mellékhatások előfordulhatnak. A kártalanításokra viszont most is van lehetőség a hatályos törvények alapján.

(24 nyomán)