Háború, Külföld :: 2026. május 29. 08:20 ::

Robbanótöltettel felszerelt drón csapódott egy romániai panelházba

Robbanótöltettel felszerelt drón zuhant péntek hajnalban Romániában egy galaci panelház tetejére, a becsapódást robbanás és tűz követte, amely 10. emelet egyik lakásában ütött ki, a tömbházból menekülők közül ketten könnyebben megsérültek. /Bővített hír./





Russian Kamikaze drone hit a residential high rise in Galați, Romania, wounding civilians and sparking a major fire.



Romanian fighter jets were scrambled immediately after the incident.



Romania is a NATO member state, fueling fears… ‼️🇷🇺🇷🇴🇪🇺 Russia strikes NATO member Romania

A lakásban két személy tartózkodott, akiknek sikerült kimenekülniük. A panelházból mintegy 70 személy menekült ki önerőből, illetve a helyszínre érkező katasztrófavédelmi erők segítségével.

A katonai tűzoltók eloltották a tüzet. A lakók közül négy személynek volt szüksége orvosi ellátásra: ketten könnyebb horzsolásokat szenvedtek, őket kórházba vitték, két személyt pedig pánikroham miatt a helyszínen láttak el a mentőorvosok.

A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint péntekre virradóra Oroszország mintegy 50 drónnal támadott ukrajnai folyami kikötőket. A galaci robbanást okozó Gerany 2 típusú kamikazedrónt hajnali 1 óra 46 perckor érzékelték először a román radarok, 1 óra 52 perckor lépett be a román légtérbe, 1 óra 56 perckor pedig eltűnt a radarok képernyőjéről.

A minisztérium közleménye szerint két F-16-os vadászgép szállt fel 1 óra 19 perckor a feteşti-i 86-os légitámaszpontról, és a román légierő egyik IAR 330 SOCAT helikoptere is segítette a légtérmegfigyelési missziót. A pilótáknak engedélyt adtak a célpontok megsemmisítésére.

A hadsereg értesítette a katasztrófavédelmi főfelügyelőséget arról, hogy a mobiltelefonokra küldött RO-Alert riasztással figyelmeztesse Tulcea, Galac (Galati) és Braila megye lakosságát a drónbecsapódások veszélyére.

A tárca szóvivőjének magyarázata szerint a vadászgépek pilótái azért nem nyitottak tüzet, mert nem sérthetik meg a szomszédos országok légterét, másrészt a kilőtt lövedékek nem veszélyeztethetik a polgári lakosságot.

Bukarest tájékoztatta szövetségeseit és a NATO főtitkárát a galaci drónincidensről, és azt kérte, hogy gyorsítsák fel a drónelhárító képességek átadását Romániának - közölte pénteken a román külügyminisztérium.

A tárca közleménye szerint Oroszország továbbra is agresszor államként viselkedik, és illegális háborút folytat, amely súlyos következményekkel jár a térség biztonságára és a civilek biztonságára nézve.

"A galaci incidens súlyos és felelőtlen eszkaláció, amely miatt Románia diplomáciai lépéseket tesz" - olvasható a külügy állásfoglalásában.

A bukaresti külügyminisztérium hangsúlyozta, hogy az incidens a nemzetközi jog súlyos megsértését jelenti, és Románia nem hagyja magát megfélemlíteni.

(MTI nyomán)