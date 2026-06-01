HVIM: mi is ott leszünk a jogtalanul kilakoltatott nagyváradi magyar apát melletti tüntetésen

A HVIM – Magyar Ellenállás negyedszázaddal ezelőtti alapítása óta tiltakozik a trianoni békediktátum okozta igazságtalanság és az utódállamok területén élő magyarok vegzálása, diszkriminálása ellen. Éppen ezért kötelességünknek tekintjük, hogy részt vegyünk az erősen megkérdőjelezhető, mi több, megbotránkoztató módon a napokban kilakoltatott nagyváradi magyar premontrei apát mellett szervezett szolidaritási tüntetésen. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy Románia vagy bármely más ország állami szinten űzze a magyar- és keresztényellenességet! - írják közleményükben, alább a folytatás.

Június 4-én, csütörtökön 19 órára tüntetést szervez a Magyar Jelen főszerkesztője és egyik újságírója „Szolidaritási tüntetés a román állam által kilakoltatott nagyváradi magyar apát mellett” címmel. Az eseményt Mozgalmunk is támogatja, azon mi is jelen leszünk. A szervezők felkérték mindhárom parlamenti pártot, hogy delegáljanak felszólalót. Mi ott leszünk, függetlenül e felszólalók személyétől, ugyanis azt gondoljuk, ha valaminek, akkor ennek az ügynek igazán pártok felett állónak kellene lennie. Felszólítunk minden hazafit, nemzetben gondolkodó civil szervezetet, hogy csatlakozzon! A mindenkori kormányzattól pedig elvárjuk, hogy ne csak szavakban álljon ki az elszakított területeinken élő magyarságért, hanem a kiállás mutatkozzon meg végre a tettek mezején is!

Fejes Rudolf Anzelm atya kilakoltatása több, mint egy magyarellenes ügy a sok közül – az eset azt is kiválóan szemléleti, hogy Trianon nem csupán múltbéli tragédia, hanem máig élő és nem gyógyuló seb.