Anyaország :: 2026. június 2. 07:30 ::

Áradtak a milliók a Tisza Párt számlájára, még egy korábbi fideszes politikus is beszállt

2026. június 1-jén közzétette a Tisza Párt a 2025-ös évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját, ez alapján a szervezet teljes bevétele meghaladta a 3,2 milliárd forintot. A magánszemélyektől érkező támogatások 3,1 milliárd forintot tettek ki, az ajándékboltból pedig csaknem 100 millió forint bevétel keletkezett. Volt 178 olyan magánszemély, aki 500 ezer forintnál többet adományozott a pártnak, és mivel a pártfinanszírozásról szóló hatályos jogszabály előírja, hogy az ekkora összegű támogatásokat nevesítsék, az Index megnézte, kik azok, akik jelentős pénzösszeggel álltak be a párt mögé a kampányban.

A legnagyobb összeget magasan a „műtrágyakirály” Bige László és felesége, Bige Anikó adományozták, ők 100 millió forinttal járultak hozzá a Tisza tavalyi működéséhez. Volt miből adni, a Forbes 2025-ös listája alapján a Nitrogénművek tulajdonosa 92,8 milliárd forintos vagyonával az előkelő, 36. helyet foglalja el a leggazdagabb magyarok mustráján. Bige László támogatása nem okoz nagy meglepetést, a vállalkozó korábban többször is kritizálta az Orbán-kormányt, szerinte ugyanis politikai nyomásra indítottak ellene és érdekeltségei ellen eljárásokat.

– Egy kormány sem maradhat örökké; biztos, hogy jön új kormány, nem tudom, mikor, de az is biztos, hogy jobb lesz, mint ami ma van. Egy fa sem nőhet az égig: vagy kidől, vagy kivágják – így nyilatkozott még 2021-ben Bige László egy interjúban, ami után ugyan jött még egy kétharmados Fidesz–KDNP-győzelem, 2026-ra már bevált a jóslata, ő maga pedig kilenc számjegyű összeggel járult ehhez hozzá. Érdekes itt megemlíteni, hogy a 21. leggazdagabb magyar, a 166 milliárdos vagyonnal rendelkező Wáberer György fillérre pontosan ugyanekkora összeget adományozott a Tiszának a választás előtt pár nappal, ezt azonban Magyar Péter nem fogadta el, megfogalmazása szerint „a látszatát is szeretnénk elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót/oligarchát kössenek hozzánk”. A pénzt végül visszautalták a milliárdos üzletembernek, de a beszámoló alapján Bige László adományánál nem merült fel probléma.

De nézzük tovább a listát. Bige Lászlótól mindenki jócskán le van maradva, a második legnagyobb, magánszemélytől érkező adomány valamivel kevesebb mint 40 millió forint volt, a „műtrágyakirályon” kívül összesen öten adtak 10 milliónál többet:

Zelcsényi Miklós Gábor – 39 940 000

Földi Károlyné – 38 000 000

Rácz László – 30 586 050

Jákli Andrea – 25 000 000

Földi Zsuzsanna – 15 000 000

Ezek akkora összegek, amiket egy hétköznapi alkalmazott nemigen tudna csak úgy zsebből előrántani és odaadni egy szervezetnek, a fenti neveknek van is több üzleti érdekeltségük. Zelcsényi Miklós többedmagával tulajdonosa a lábbeli- és bőráru-kiskereskedelemben tevékenykedő Castelli Kft.-nek, aminek a 2024-es adózott eredménye 54 585 000 volt. Zelcsényi neve azonban jobban összeforrt a Balatonman Triatlon Kft.-vel. Ez a cég több sportrendezvény lebonyolításáért is felel, ezek közül az Ultrabalaton extrém futóverseny a legismertebb. A cég adózott eredménye 2024-ben (a 2025-ös adat még nem elérhető) 349 millió forint volt, egy év alatt majdnem sikerült elérniük egy duplázást. Zelcsényi Miklós neve azonban többször is felbukkant a hírekben: még 2025 nyarán írt arról a 444, hogy az egyébként a Tisza Párt programkoordinátoraként tevékenykedő férfit a NAV gyanúsítottként hallgatta ki költségvetési csalás gyanúja miatt egy 2017-es triatlonverseny körül kialakult ügyben. Zelcsényi a vádakat tagadta, a Tisza az ártatlanság vélelmére hivatkozva kiállt mellette, de még abban az évben, novemberben bejelentette, hogy hátrébb lép a pártmunkában.

A Tisza Párt egyik legnagyobb támogatója a nyilvánosság számára kevéssé ismert Földi Károlyné volt, aki 38 millió forinttal szerepel a párt adományozói listáján. A név a vecsési Földfém Kft.-hez köthető, amely ipari szerelvények gyártásával foglalkozik, és 2024-ben több mint félmilliárd forintos nyereséget ért el. Szintén a Földfém tulajdonosai között szerepel Földi Zsuzsanna, aki 15 millió forinttal támogatta meg Magyar Péteréket 2025-ben.

A támogatók listájának negyedik helyén szerepel egy bizonyos Rácz László egy 30 586 050 forintos adománnyal, azonban a név gyakorisága miatt nehezen azonosítható be az illető.

Érdekesebb azonban a listán Jákli Andrea neve, aki a humán-egészségügyi ellátás területen tevékenykedő, kaposvári székhelyű Park Kórház és Otthonok Kft. ügyvezetője, valamint a Méltó Életért Alapítvány kurátora. Ez az alapítvány segítette az azóta már országgyűlési képviselő tiszás Csatári Ernő választási kampányát több ezer tartósélelmiszer-csomaggal, amiket a Somogy 04-es választókerület összes településére eljuttattak. A Park Kórház és Otthonok Kft. adózott eredménye 2024-ben mindössze 107 ezer forint volt, két évvel előtte azonban 109 millió volt ugyanez a szám.

A Tisza Párt politikusai sem fukarkodtak a támogatásokkal. Ott van köztük Hajdú Márton, aki korábban a párt EP-csoportvezetőjének, az azóta kulturális miniszterré kinevezett Tarr Zoltánnak volt a brüsszeli asszisztense. A 7,5 millió forintot adományozó Hajdú követte Budapestre Tarr Zoltánt, a legújabb parlamenti ciklusban már országgyűlési képviselőként dolgozik. Szintén a párt képviselője Melléthei-Barna Márton. Ő négymillió forinttal szállt be, később majdnem igazságügyi miniszter lett, de végül nem vállalta a pozíciót, mivel a Magyar Péterhez fűződő rokoni kapcsolat (ő a miniszterelnök húgának a férje) miatt támadások kereszttüzébe került.

Szintén kötődik a párthoz Jusztin Balázs, aki a beszámoló szerint 2 789 875 forintot adományozott. Ő a Lótusz Tisza Sziget Orosháza vezetője, helyi vállalkozó, aki több jótékony akcióban is részt vett. Az orosházi városvezetés még 2016-ban vásárolt egy kisvonatot, aminek célja a helyiek és a turisták utaztatása volt a város és Gyopárosfürdő között. A DOTTO Ottó névre keresztelt kisvonat üzemeltetését az önkormányzat később nem vállalta, de jött Jusztin Balázs, aki három hónapra kibérelte a járművet, hogy az orosházi gyerekek 2025-ben se maradjanak ki a kisvonatos élményből. Ő tehát nem politikusa a Tiszának, de belőlük is akadnak szép számmal a listán.

A Tisza Párt hétfős frakcióval rendelkezik az Európai Parlamentben, a lista szerint mindannyian hozzájárultak fizetésükből a párt működéséhez 2025-ben. A négy női képviselő mindegyike (Dávid Dóra, Gerzsenyi Gabriella, Kollár Kinga és Lakos Eszter) egyaránt 2,5 millió forintot szánt a szervezetnek. A férfiak kissé szűkmarkúbbak voltak: Kulja András kétmillió forintot utalt, Tarr Zoltán 1,5 milliónál húzta meg a határt, míg Magyar Péter (már ha ő szerepel a listán és nem egy névrokona) 1,2 millió forintot adományozott. A párt ismertebb politikusai közül Bóna Szabolcs agrárminiszter 1 985 000 forintos támogatással tűnik fel, míg a kultúráért felelős államtitkár, Nagy Ervin neve mellett kereken egymillió forint látható.

Az MDF-től a Fideszen és a Párbeszéden át a Tisza támogatásáig

Igazi kuriózumnak számít a listán Mellár Tamás neve. A közgazdász–politikus a rendszerváltás idején belépett az MDF-be, de a 2006-os önkormányzati választáson már a Fidesz színeiben lett képviselő a pécsi közgyűlésben, egy évvel később azonban lemondott mandátumáról. 2018-ban az országos politikával is megpróbálkozott: az országgyűlési választásokon független jelöltként, de az összellenzéki összefogás támogatottjaként indult és győzött is, majd a parlamenti ciklusban már a Párbeszéd frakciójában politizált. 2022-ben megismételte győzelmét, összesen 8 évet töltött el parlamenti képviselőként. A 2026-os választásokon azonban nem indult el, döntését a lehetséges kormányváltás ígéretével indokolta. A Tisza Párttól megkeresést nem kapott, ő azonban 975 000 forinttal beszállt a támogatók közé.

A támogatói lajstromban szerepelnek még egészen könnyen beazonosítható nevek: Romsics Ignác Széchenyi-díjas történész, Falus András szintén Széchenyi-díjas immunológus, genetikus, vagy Mérő László matematikus és publicista.

A 2025-ös teljes bevétele a pártnak 3 210 136 118 (tehát hárommilliárd és az apró) volt, ami 2024-hez képest több mint kétmilliárdos növekedés. A szám nyilván csalóka, hiszen Magyar Péter eleve csak az év későbbi szakaszában indította meg politikai karrierjét, de a támogatások összege így is hatalmasat ugrott. Ez a szám a tavalyi évben 3,1 milliárd, míg 2024-ben még csak 53 735 562 forint volt. Akkor Magyar Péter 600 ezerrel, édesapja, Magyar István másfél millió forinttal támogatta a szervezetet, de volt egy Varga Lajos nevű adományozó, aki 30 millió forinttal szállt be a kormányváltást ígérő Tisza Párt szárnybontogatásiba.

A legnagyobb különbség a két esztendő között, hogy félmillió forint feletti összeget 178-an utaltak 2025-ben, de ez a szám 2024-ben még csupán 17 volt.