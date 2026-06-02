A XXII. kerület több iskolájában, óvodájában találtak csótányt, fülbemászót és kavicsot a menzán felszolgált ételben

Komoly felháborodás kerekedett XXII. kerületi szülők körében, miután a közelmúltban több alkalommal is előfordult, hogy nagyon nem odavaló dolgok (rovarok, kavics) bukkantak fel a kerület óvodai és iskolai menzáin a felszolgált ételekben.

A Blikk írása szerint a XXII. Kerületi Gyermekekért nevű civil csoport kezdett nemrégiben aláírásgyűjtésbe, miután többek is megosztották a menzán felszolgált ételekről készült fotókat. Ezeken látható egyebek közt, hogy

a krumplipürében csótánytetem van,

a körtén fülbemászó,

a borsos tokányban kavics.

Ahogy a lap írja, a rovarszennyezettség ugyanazon a napon egyszerre több kerületi intézményben is jelentkezett, amiből arra lehet következtetni, hogy azért nem az óvodák vagy iskolák okolhatók, hanem a központi főzőkonyhán, illetve az alapanyagok beszerzése és ellenőrzése során sértették meg súlyosan a higiéniai előírásokat. A szülők a petícióval a kerületi intézményeket ellátó közétkeztetési cég szerződésének felmondását és egy új, szigorúbb közbeszerzés kiírását akarják elérni.

A Blikk megkereste az üggyel kapcsolatban a XXII. kerületi önkormányzatot, mely közölte: igyekeznek együttműködni a kerületiekkel, május második felében ezért két és fél órás beszélgetést folytattak a szülőkkel, a tapasztalatok átadása és a tájékoztató előkészítése érdekében. A szülőket ez az intézkedés ugyanakkor nem elégítette ki, és ha nem írnak ki új közbeszerzést az étkeztetés megszervezésére, a hatóságokhoz fordulnak.

