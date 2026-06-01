Anyaország :: 2026. június 1. 19:02 ::

2027-től ismét széles körben elérhető lehet a katás adózás

Apáti István, a Mi Hazánk képviselője Kármán András pénzügyminisztert arról kérdezte, mikor vezeti vissza a kormány a katás adózást. Apáti szerint a kata az egyik az elmúlt másfél évtized kevés sikertörténetéből, fénykorában még több adóbevételt is termelt, mint amennyivel számoltak vele a költségvetésben, de 2022 augusztusában a kormány jelentősen korlátozta az adónemet. A Mi Hazánk azt javasolja, minél hamarabb vezessék vissza, legalább eredeti formájában, de inkább kibővített, javított formában.

Kármán András rövid válasza az, hogy a kormány tervei szerint 2027-től visszaállítja a kata széles körű elérhetőségét. A pénzügyminiszter szerint a kata átalakítása során nem tett különbséget az adónem célcsoportja és a visszaélésekért felelős szereplők között, emiatt egyik napról a másikra százezrek vesztették el az adózási formát, amire a vállalkozásukat építették.

De a Tisza-kormány nemcsak az eredeti rendszert akarja visszaállítani, hanem ki is akarja bővíteni az adóformát. Azt viszont nem akarják, hogy a nagy cégek megint kihasználják a rendszert, és munkaviszonyok tömegeit alakítsák át katás foglalkoztatássá. Kármán azt is mondta, hogy a jövőben széles körű társadalmi egyeztetés után fogják bevezetni az adójogi változásokat.

(Telex)