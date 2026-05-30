"A testvéremet megölték!" - Bozótvágókat és gumilövedékes fegyvereket is bevetettek a szót váltó csepeli cigányok

Valóságos utcai háború zajlott a XXI. kerületben, ahol a támadók machetékkel sebesítettek meg négy embert. A helyiek drogháborúról beszélnek, a rendőrség öt ember ellen indított eljárást életveszélyt okozó testi sértés miatt – írja a Szeretlek Magyarország.



Videókép

Bozótvágókkal és a rendőrség szerint gumilövedékes fegyverrel vívtak valóságos utcai háborút csütörtök délután Csepelen. A brutális, két helyszínen zajló leszámolásról sokkoló felvételek készültek, a kommandósoknak végül faltörő kossal kellett behatolniuk egy társasházba, hogy elfogják a vérengzés résztvevőit.

Az összecsapásban egy férfi fejét a koponyacsontjáig széthasították, a gerince mellett pedig több centiméter mély, vágott sebeket találtak – számolt be róla a Tények. A riportjuk szerint videó is készült a támadásról, amelyen látszik, ahogy az egyik férfi a földre zuhan, támadója pedig még ott is hatalmas lendülettel sújt le rá a bozótvágóval.

A környéken minden csupa vér lett, az utcán álló autókat is beborította. A helyiek szerint két fegyveres bűnbanda csapott össze drogügyletek miatt.

A környéken élők a lövésekre és a sikoltozásra figyeltek fel.

Három lövést hallottam, és láttam, hogy az utcán szaladgálnak az emberek. Mondtam, lejövök megnézni, de addigra már le volt zárva az utca. Rendőrök, utánuk mentő, a mentő után két helikopter

– mesélte egy szemtanú, aki látta, ahogy több embert bilincsben elvisznek.

A kommandósok faltörővel és feszítővassal törtek be a XXI. kerületi társasházba. A riportban megszólaló egyik helybéli a gyanúsítottak rokonainak dühödt kiabálását is hallotta.

Elmondása szerint az egyikük „teli torokból üvöltött a rendőrnek”, egy másik pedig azt kiabálta, hogy „a testvéremet megölték”.

A leszámolásnak volt egy másik helyszíne is, ahol véres ruhák és törölközők maradtak. „Jöttem hazafelé, a sarkon befordultam, és hatalmas csődületet láttam, mentőautókat” – mondta egy nő, aki annyira megijedt, hogy azonnal hazarohant. „Nem mertem odanézni, mert nem bírom a vért. Úgyhogy csak azt láttam, hogy tényleg borzasztó” – tette hozzá.

A vérengzésben a Tények információi szerint négyen sérültek meg, őket a mentők traumatológiai osztályra szállították. Ketten súlyos, ketten könnyebb sérüléseket szenvedtek. A rendőrség közleménye szerint öt ember ellen indítottak eljárást életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt. Közülük hármat már ki is hallgattak és őrizetbe vettek, a kórházban fekvő sérültek elszámoltatása még folyamatban van.

Jenő és Márkó a két súlyos sérült

A BRFK Életvédelmi Osztálya több embert hallgatott ki gyanúsítottként. A 23 éves B. Róbertet több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérlet, a 22 éves B. Gézát, csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a nyomozók. A 24 éves B. Gábort bűnsegédként, csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként és mindhármukat őrizetbe vették. A 31 éves F. Jenő és a 28 éves F. Márkó nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek, így kórházi ellátásuk miatt az ő elszámoltatásuk még folyamatban van - derült ki még a tegnap reggeli rendőrségi közleményből.

Mi Hazánk: a lehető legszigorúbb büntetést a csepeli bandaháború elkövetőinek!

A Mi Hazánk Mozgalom egyértelmű álláspontja, hogy a lehető legszigorúbb büntetést szabják ki a csepeli bandaháború elkövetőire. Magyarország nem lehet a bandaháborúk országa! – írja köleményében Pakusza Zoltán, a párt alelnöke. Alább a folytatás.

A napokban Csepelen két banda ugrott egymásnak szúróvágó eszközökkel, gumilövedékes fegyverrel, ezzel nagyon sok emberben félelmet keltve. A Mi Hazánk Mozgalom megalakulása óta beszél arról, hogy Magyarországon nem megfelelő a közbiztonság. Az is látszik, hogy az ilyen típusú bandaháborúk, családi leszámolások már elérték a fővárost is

Azt kell mondanunk, hogy vidéken, például Borsodban már hosszú évtizedek óta ismerjük az ilyen típusú bandaháborúkat, leszámolásokat. A bíróságnak példát kell statuálnia és visszatartó erejű büntetésekre van szükség. Várjuk az új magyar kormány lépéseit is a közbiztonság erősítésére. Meg kell teremteni a technikai és törvényi hátterét annak, hogy az ilyen típusú bűnözőket egy életre ki lehessen vonni a társadalomból. Magyarország városaiban nem lehetnek a bandák az urak!