2026. május 29. 16:05

Magyar Péter és von der Leyen 16,4 milliárd euróról állapodott meg

Közös sajtótájékoztatót tartott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter magyar miniszterelnök péntek délután, miután tárgyalást folytattak az uniós pénzek hazahozataláról.



Beszéltünk strukturális reformok szükségességéről, mert ezek is segítenek a korrupció elleni harcban – mondta Ursula von der Leyen. Megemlítette, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, megerősítik az Integritás Hatóság jogköreit. A reformok és a beruházások áttekintse következtében biztosítani tudjuk a korábban befagyasztott tízmilliárd eurót. A kohéziós alapom témájában a szupermérföldkövek tekintetében elért eredmények tekintetében 4,2 milliárd eurót tudunk felszabadítani. További 2,2 milliárdot az alapvető emberi jogok terén elért eredmények következtében. Itt sorolta az egyetemek jogait és a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kivezetését. És a következő tanévtől már újra részt vehetnek a magyarok az Erasmus-programban.

Az Európai Bizottság elnöke szerint máris "érezhető a változás erős szele Magyarországon". Kiemelte, hogy a magyar parlament az Európa-napon választotta meg az új miniszterelnököt, az európai himnusz megszólalása és az európai zászlók visszatérése a magyar parlament épületére egyaránt azt jelzi, hogy új fejezet nyílik az ország történetében.

Öt hete kezdtük meg a tárgyalásokat és már itt vagyunk, történelmi megállapodást sikerült létrehoznunk – mondta Magyar Péter. Az egyik legfontosabb vállalásunk volt, hogy hazavisszük a sok ezer milliárdos uniós támogatást, ami jár a magyar embereknek – tette hozzá. Orbánék folyamatosan hazudtak a magyaroknak az uniós források befagyasztásának valódi okáról. nem a migránsok, a háború, az emberi jogok, hanem a korrupció volt az – mondta Magyar Péter. Hozzátette: elfogadtuk közösen a korrupcióellenes intézkedéseket, és az elnök asszony által említetteket, és ez elég volt pár hét alatt, hogy egy politikai megállapodást kössünk erről az óriási forrásról.

Brüsszelnek nem ideológiai elvárásai voltak Magyarországgal szemben az európai uniós források felszabadításakor, hanem pusztán a korrupció elleni „lehető legjobb fellépést” várta el – jelentette ki Magyar Péter. Azt is mondta, hogy amit az Európai Bizottság elnöke kért az európai és a magyar adófizetők érdekében, eddig is teljesíthető lett volna, ha az Orbán-kormány valóban a magyar emberek érdekében kormányzott volna. Hozzátette, a Tisza-kormány zéró toleranciát hirdet a korrupcióval szemben és bizonyos esetekben a kértnél szigorúbb antikorrupciós intézkedéseket fog elfogadni.

A miniszterelnök azt ígéri, migráció terén marad a fiedeszes értelemben vett szigor

Megállapodtunk arról, ami ahhoz szükséges, hogy a magyarok hozzáférjenek az uniós forrásokhoz – szögezte le Magyar Péter. Hazavisszük a pénzeket Magyarország újjáépítésére és a gazdaság beindítására. Nagyon keményen tárgyaltunk, még ma éjszaka is, és hajnalban újrakezdtük. Azt gondolom, ez közös sikerünk. Összesen 16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodtunk meg, ez mintegy 6000 milliárd forint, a jelenlegi magyar költségvetés mintegy 13 százalékáról – jelentette ki Magyar Péter. Hozzátette, hogy ezt Orbánék is megtehették volna, nem kellett ideológiai kéréseket végrehajtani.

A megállapodás tartalmazza a vagyonnyilatkozati rendszer átalakítását, ellenőrizhetővé tételét. Azt is, hogy akár legyen következménye is, ha valaki szándékosan hamis adatokat ad meg. Készen vagyunk a jogszabálytervezetekkel – mondta. Csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, megszüntetjük azokat a lehetőségeket, hogy a közvagyont átjátszhassa a hatalom saját köreinek – tette hozzá. Majd 2 milliárd eurót tudunk fordítani új vasúti és HÉV-szerelvények beszerzésére. 4,4 milliárd euró kohéziós forrás, közlekedésfejlesztésre, szociális, környezetvédelmi, egészségügyi beruházásokra költhető. 2,2 milliárd euró oktatásra, kutatásra költhető. Majdnem 4 milliárd eurót el tudunk számolni megvalósítás alatt álló beruházásokra, ezzel az összegből nő a magyar költségvetés mozgástere, amiből újabb beruházásokat tudunk indítani. Másfél milliárd eurót tudunk fordítani elektromos hálózat fejlesztésére. Több milliárd értékben kkv-támogatási programok is indulnak. Óriási összegeket fogunk tudni költeni a lakhatási válság enyhítésére, akár 600-700 millió eurót – sorolta Magyar Péter. A tárgyalások kizárólag az uniós pénzek hazahozataláról szóltak, semmi más téma nem volt. „Ez egy politikai megállapodás, egy erős jelzés, és rengeteg feladatunk van, el kell fogadnunk egy csomó jogszabályt” – fogalmazott Magyar Péter. Megköszönte, hogy ilyen történelmi megállapodást tudtak elérni.

A 10,6 milliárdos RRF-fel mi van, aminek része a migrációs paktum is – érkezett az első kérdés. „Ez egy versenyfutás volt az idővel és megnyertük, ez nagyon fontos volt a magyaroknak” – mondta Ursula von der Leyen a 16,4 milliárd euróról. Azt mondta, migrációs ügyben még tárgyalnak. Magyar Péter arról beszélt, hogy a megbukott kormány sokat beszél a migrációs paktumról, aminek megakadályozására minden eszköze megvolt, mégsem sikerült elérnie. Orbán Viktor kormányzása alatt elfogadták, és ez egy közvetlenül végrehajtandó csomag, ami szigorításokat tartalmaz. Itt több lehetőség van, hogy mit tehet egy tagállam, ha újra migrációs válság indulna. Sokszor elmondtuk, hogy az új magyar kormány alatt ugyanolyan szigorú szabályok lesznek, mint korábban. Nem lesznek migránstáborok – mondta.

Ukrajna állítólag nem volt szempont

Nem volt semmilyen kapcsolat a források megnyitása és Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak esetleges megkezdése között – hangsúlyozta az erre vonatkozó kérdésre válaszolva Magyar Péter. Arról is beszélt, hogy június 23-án már Magyarországon üdvözölheti a szlovák, a lengyel és a cseh miniszterelnököt a V4-ek első találkozója keretében. Von der Leyen is megismételte, hogy semmilyen kapcsolat sem volt Ukrajna és a források felszabadítása között.

Hogy fogja teljesíteni Magyarország a feltételeket a rendkívül rövid idő alatt a helyreállítási alapok esetében a következő három hónap alatt, ami még rendelkezésre áll? És az előző kormány által vállat reformoknak mi lesz a sorsa? – érkezett a kérdés. Von der Leyen azt mondta, ahogy a jogszabályok keresztülmennek a parlamenten, azonnal tudjuk utalni a pénzt. Minden szupermérföldkövet teljesíteni fogunk augusztus 31-ig, amelyek még aktuálisak, ezek jellemzően korrupcióellenes harcról fognak. Ebben rugalmasságra számíthatunk.

Elmondta, a kekvák kapcsán az a megállapodásuk, hogy lesz egy átmeneti időszak 2027. augusztus 31-ig az egyetemeket felügyelő alapítványok kapcsán. Vannak olyan kekvák, amelyekhez kórházak tartoznak, de az egyetem önmagában is egy olyan intézmény, amelynél kell idő arra, hogy a tulajdonosi, működési struktúra átalakuljon – magyarázta. A kormányfő közölte, azon kekvákat, amelyekhez nem tartoznak egyetemek, augusztus 31-ig megszüntetik, köztük az MCC-t is. Ezen kekvák közfeladatait át fogja venni az állam, vagy az új tulajdonos – tette hozzá.

A reformok kapcsán sem kellett semmi különöset ígérnünk, a mi érdekünk is, hogy egy tartható magyar költségvetés legyen – hangsúlyozta Magyar Péter. Hozzátette: a 2027-es költségvetés pedig már gránitra lesz építve, nem úgy mint amit örököltünk.

(Magyar Hang - MTI nyomán)

