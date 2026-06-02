Újabb bűzölgő putrit és autót kellett végigszagolgatnia egy szegény rendőrkutyának

Egy összehangolt rendőri akció során egyenruhások csaptak le egy dányi ingatlanban, ahol drogot árultak.

A rendőrök május 28-án csaptak le egy dílerre és társaira, miután megtudták, hogy az ott élő ember nagy mennyiségű tiltott szert tart otthon, és rendszeresen árul. A gyanú nem volt alaptalan: a rajtaütéskor egy nagy csomag kristályt dobtak ki az ablakon, hogy megszabaduljanak tőle, ezt azonban a rendőrök észrevették. A házban további, fóliába csomagolt kábítószert, az adagoláshoz szükséges mérleget és a bűnös üzletből származó pénzt találtak. Az udvaron álló autóból is előkerültek anyagmaradványok.

A gyanú szerint egy 31 éves férfi rendszeresen terített kábítószert, a vevők megjelentek az otthonánál, majd a droggal továbbálltak. Az elfogás után két további férfit is előállítottak; egyiküket körözték, a másik embernél pedig felmerült a kábítószer fogyasztása.

A megtalált 412 gramm droggal az egyenruhások több ezer adag tiltott szert vontak ki a forgalomból.

Elfogása után jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem előkészülete miatt hallgatták ki a terjesztőt, és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt - közölték honlapjukon.