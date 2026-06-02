Háború :: 2026. június 2. 07:06 ::

Trump megint úgy látja, hogy napokon belül megszülethet az iráni megállapodás

Donald Trump amerikai elnök azt valószínűsíti, hogy a következő egy hét folyamán létrejön a megállapodás Iránnal.

Az elnök hétfőn az ABC News televíziónak adott telefoninterjúban úgy fogalmazott, hogy a nap folyamán volt egy kis „fennakadás", amit sikerült rendezni. Szavait magyarázva hozzátette, hogy iráni részről felmerültek aggályok Izrael libanoni műveletei miatt, amit sikerült elhárítania azzal, hogy beszélt mind az izraeli miniszterelnökkel, mind a Hezbollah képviselőivel a fegyveres akciók leállításáról.

Donald Trump azt hangoztatta, hogy a megállapodás Iránnal „egy katonai győzelemnél is jobb", ugyanakkor elismerte, hogy nem könnyű elérni az egyezséget. Egyben megerősítette, hogy egyelőre nem hagyta jóvá az elé terjesztett megállapodástervezetet, mert néhány pontban változtatást akar.

Az elnök közösségi médiaoldalán megjelent bejegyzésében azt írta, hogy a tárgyalások Iránnal „nagy ütemben folytatódnak".

Nem sokkal korábban az amerikai elnök az NBC News televíziónak adott nyilatkozatában azt sem zárta ki, hogy egy időre megszűnnek a tárgyalások Iránnal, amit azzal egészített ki, hogy az Egyesült Államoknak van ideje, Irán viszont ezalatt rengeteg pénzt veszít a tengeri blokád miatt.

Azt gondolom, hogy hallgatni nagyon jó lehet, és azt meg lehet tenni hosszú ideig – fogalmazott, de hozzátette, hogy ez nem jelent egyet automatikusan az Irán elleni bombázás folytatásával, hanem csak a blokád fenntartását jelenti.

Trump arra reagált, hogy hétfőn az iráni állami média azt közölte, hogy Teherán leállít minden közvetett üzenetváltást az Egyesült Államokkal Izrael Libanon területén végrehajtott katonai műveletei miatt. Az amerikai haderő hétfőn azt közölte, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó zárlat jegyében már 121 hajót fordítottak vissza.

(MTI - Index nyomán)