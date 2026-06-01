2026. június 1. 19:54

Orbán kormányzása alatt közel 25 milliárd forint osztalékhoz jutottak a családtagjai

A G7 összesítése szerint Orbán Viktor családjának tagjai 25 milliárd forint osztalékot vettek ki a cégeikből 2010 és 2026 között.

Idősebb Orbán Győző, a volt miniszterelnök apja a bányacégeiből 12,2 milliárd forint osztalékhoz jutott, míg egyéb, például szállítmányozó és ingatlanos vállalkozásaiból ezen felül 1,4 milliárdot vett ki ebben az időszakban.

Orbán vejének, Tiborcz Istvánnak a vállalatai a 2010-es évek közepén indultak be igazán. Tiborcz 11,4 milliárd forint osztalékhoz jutott az Orbán-kormányok alatt a portál szerint, elsősorban a BDPST-csoportnak köszönhetően. A cégcsoport központi cégében így is sok felhalmozódott nyereség maradt: tavaly év végén közel 52 milliárd forint volt eredménytartalékban. Ezt az összeget bármikor kivehetné a volt miniszterelnök lányának férje.

Orbán Viktor testvérének, Orbán Áronnak az érdekeltsége közel 2 milliárd forintos bevételt hozott össze 2025-ben. Orbán édesanyja, Orbán Győzőné Sípos Erzsébet és testvére, ifjabb Orbán Győző pedig 50 milliót vett ki a hatósági eljárás alá vont cégükből.

(24 nyomán)