2026. június 2. 09:15

Kutya támadt egy postásra Óbudán, a férfi összeesett

Munkavégzés közben ért kutyatámadás egy postást hétfő délelőtt a III. kerületi Testvérhegyen, közölte a Facebookon Óbuda-Békásmegyer Közterület-Felügyelete. Az elsődleges információk szerint az állat egy ingatlan kerítése mögül jutott ki, feltehetően egy nyitva hagyott kapun keresztül.

A kutya többször megharapta a postást a kezén és a lábán. A férfi ezt követően rosszul lett és összeesett. A kutya gazdái azonnal elzárták az állatot, és értesítették a mentőszolgálatot. A közelben tartózkodó lakosok szintén a sérült segítségére siettek, és bejelentést tettek a 112-es segélyhívó számon.

A bejelentést követően elsőként a közelben szolgálatot teljesítő rendőr és közterület-felügyelő alkotta Őrszem járőrpáros érkezett a helyszínre. A járőrök a mentőszolgálat kiérkezéséig segítséget nyújtottak a sérültnek, és biztosították a helyszínt. Az ügyben a további intézkedéseket a rendőrség végzi, fogalmaztak.

Megkérték egyúttal a kutyatartókat, hogy fokozottan ügyeljenek kedvenceik biztonságos tartására, a kapuk és kerítések megfelelő zárására, különösen olyan helyzetekben, amikor szolgálatot teljesítő dolgozók érkeznek a házakhoz.

