2026. június 2. 12:56

Őrsi Gergelyt és Molnár Zsoltot is előállították a nagyszabású ügyészségi akcióban

A 24.hu egybehangzó, de hivatalosan meg nem erősített információi szerint Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőt és Őrsi Gergely II. kerület polgármestert is előállították kedden. (Őrsi 2019-ben MSZP-s színekben került az önkormányzat élére, de két évvel ezelőtt kilépett a szocialista pártból.) Az előállított politikusok kihallgatására kedd délután kerülhet sor. Az ügyben további politikusok is érintettek lehetnek, írja a lap.

Az előállítások összefüggésben vannak azzal a nagyszabású akcióval, amelyről a Központi Nyomozó Főügyészség kedd reggel nevek említése nélkül közleményt adott ki. Ebben azt írták, hogy egy olyan, az óbudai korrupciós üggyel összefüggésben indult nyomozás keretében csaptak le kedden, mely vesztegetéssel elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt több önkormányzatot érint. Az ügyészség konkrétumok említése nélkül annyit közölt, hogy számos helyszínen – köztük önkormányzatoknál is – zajlottak eljárási cselekmények. Az ügyészek kutatásokat és lefoglalásokat hajtanak végre, valamint több személy őrizetbe vételéről és előállításáról is döntöttek. Az ügyészség csak a hét második felére ígért további tájékoztatást.

Ismert, hogy Kiss László óbudai polgármestert már 2024. augusztus 14-én gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették a folyamatban lévő büntetőeljárásban. A baloldali – a DK-ból nemrég kilépett – politikus tavaly májusban hagyhatta el a börtönt, azóta szabadlábon védekezik. A nyomozó főügyészség vezető beosztású személy által az előnyért hivatali helyzetével egyébként visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásával, versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési eljárásban bűntettével, valamint jelentős értékre elkövetett pénzmosással gyanúsítja a polgármestert.

Kiss azt közölte, nem tudnak arról, hogy a mostani ügyészségi akció érintené a III. kerületi önkormányzatot.

Parkfenntartási ügy lehet a háttérben



A 24.hu-hoz eljutott hírek alapján a keddi akció összefüggésben lehet azzal, hogy 2024 áprilisában letartóztatták a fővárosi parkfenntartási üzletág szerteágazó politikai kapcsolatokkal rendelkező háttéremberét, Z. Zsoltot, a Pannon Park Forest Kft. korábbi tulajdonosát. A vizsgálatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága folytatta le különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás, illetve üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett vesztegetés miatt. A hatóságok akkor elárulták, hogy Z. elfogása összefüggött egy korábbi NAV-os akcióval is, melyben a többi között egy ritka Ferrarit és egy Lamborghini Urust foglaltak le egy számlagyár felgöngyölítése során. Az egyik autó csomagtartójából 1,1 millió eurónyi készpénz is előkerült. Z. Zsolt és három másik rövid időre őrizetbe férfi egy olyan céges hálózatban játszott vezető szerepet, melynek tagjai hosszú idő keresztül uralták a budapesti kertészeti és parkfenntartási bizniszt, és a budapesti kerületek nagy részével jelenleg is szerződéses viszonyban állnak.