2026. június 1. 09:46

Magyar Péter-filmszínház a Sándor-palotánál: módosítani fogják az Alaptörvényt Sulyok miatt

Sulyok Tamás köztársasági elnöknél tett látogatást hétfő reggel Magyar Péter miniszterelnök. A találkozóra azért került sor, mert az államfő Magyar Péter korábbi kérése ellenére nem mondott le pozíciójáról a megadott május 31-i határidőig.



Nem sokkal 9 óra után Magyar kilépett a Sándor-palota kapuján, és megkezdte sajtótájékoztatóját, melyben kifejtette korábban is elmondott nézeteit, miszerint Sulyok Tamás nem alkalmas a magyar nemzet egységének képviseletére, mert az elmúlt években, amikor Magyar szerint ki kellett volna állnia, mindig hallgatott.

A magyar köztársaság nem Sulyok Tamásé. Nem egy párté, nem egy politikai rendszeré – fogalmazott Magyar Péter.

A Sándor-palota előtti téren ellentüntetők is gyülekeztek, akik a miniszterelnök beszédét igyekeztek megzavarni. Magyar „öt trollnak” nevezve őket, jó egészséget kívánt a folyamatosan bekiabálóknak.

Magyar megosztott pár részletet a ma reggeli megbeszélésről is. Eszerint Sulyok Tamás elmondta: szerinte politikai vélemény volt, amikor Orbán Viktor poloskaként illette a politikai ellenfeleit, ezért nem szólalt meg. De hallgatott akkor is, amikor a gyülekezési jogot csorbította az előző kormány – tette hozzá Magyar.

„Hallgatott akkor is, amikot a Szuverenitásvédelmi Hivatal állami pénzből civileket járatott le. Szerinte ez politikai vélemény” – folytatta. Felsorolta többek között még a Tisza Párt elleni titkosszolgálati lejáratást, a politikai aktivisták elleni verbális és fizikai atrocitásokat, illetve Lázár János vécékefés megszólalását – ezt Magyar elmondása szerint Sulyok a választási kampány részeként értelmezte.

Különösen fájó a határon túli magyarokat érintő ügyekben való hallgatás – emelte ki Magyar, felemlegetve a Simion-ügyet és a szlovák Benes-dekrétumokkal kapcsolatos jogszabályt. De nem hallgatta Sulyok Munkácsot ért orosz dróntámadás körüli zavaros kommunikációját sem, amikor az orsoz szót utólag kihúzták a köztársasági elnök bejegyzésének szövegéből.

„Tájékoztatom a köztársasági elnök döntéséről a Tisza-frakciót és haladéktalanul megkezdjük az elnök leváltását célzó eljárásokat” – fogalmazott Magyar. Kiemelte: nem megfosztják a köztársasági elnököt a hivatalától, más módon járnak majd el.

Módosítani fogják az Alaptörvényt – nem személyre szabott jogalkotással fognak eljárni, hanem helyre fogják állítani a magyar jogállamot és demokráciát – tett hozzá.

Körülbelül egy hónapig fog tartani a folyamat – mondta kérdésre válaszolta a miniszterelnök. Azt is elmondta: a többi, lemondási felszólítással dacoló közjogi méltóságot is ezzel a jogi aktussal fogják eltávolítani.

Neki nincs célja ezzel, ő csak így itt van – idézte fel Magyar Sulyok válaszát arra a kérdésére, hogy miért teszi mindezt, amit tesz, hogy nem mond le.

Az új köztársasági elnök megválasztásáig az Orsztággyűlés elnöke írná alá az új törvényeket, ezért ennek nem lesz hatása az EU-s pénzek hazahozatalára – válaszolta az M1 riporterének kérdésére Magyar.

A következő köztársasági elnök megválasztásánál Magyar a részvételiséget erősítené meg, de ennek részleteit meg kell beszélniük a Tisza-frakcióval.

Sem migráció, sem genderpropaganda nem került szóba a pénteki Ursula von der Leyennel való megállapodáson, kizárólag azt kellett vállalniuk, hogy a Fidesz által csúcsra járatott korrupciót megszüntetik – mondta.

(24 nyomán)