Háború :: 2026. június 1. 21:53 ::

Trump szerint Izrael és a Hezbollah megállapodott a harcok beszüntetéséről

Donald Trump a közösségi médiában azt írta, hogy Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök megígérte, nem küld csapatokat Bejrút déli külvárosába, ahogyan azzal korábban fenyegetőzött. Cserébe a Hezbollah beleegyezett abba, hogy leáll a lövöldözéssel – írja a France24.

„Nagyon eredményes telefonbeszélgetést folytattam Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, nem vetik be a csapatokat Bejrútban, az úton lévő csapatokat pedig már visszafordították” – írta Trump.

Hétfőn az izraeli hadsereg csapásokat mért a Bejrút déli külvárosában található Hezbollah-erődítményre. „Miután a Hezbollah terrorista csoport többször is megsértette a libanoni tűzszünetet, és támadásokat indított városaink és polgáraink ellen, Benjámin Netanjahu miniszterelnök és Izrael Katz védelmi miniszter utasította az IDF-et, hogy támadja meg a terrorista célpontokat Bejrút Dahiyeh kerületében”, olvasható Netanjahu hivatalának közleményében.

Trump azt is írta közösségi oldalán, hogy a Hezbollahhal is tárgyalt, és ők beleegyeztek abba, hogy „minden lövöldözés leáll – Izrael nem fogja megtámadni őket, és ők sem fogják megtámadni Izraelt”.

(Telex nyomán)