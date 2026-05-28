Márki-Zay már most ráébredt, hogy nem erre szavaztak áprilisban

Magyar Péter az RTL Híradónak adott interjújában arról beszélt, hogy csökkentenék a miniszterelnök, a miniszterek, az államtitkárok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetését is.



Erre a kijelentésre reagált most Márki-Zay Péter, aki a Facebook-oldalára feltöltött videóban azt mondta, hogy szerinte ma nincsenek túlfizetve a magyar polgármesterek. Úgy véli, hogy a bérekkel dobálózás egy olyan populista megközelítés, ami már nagyon sok kárt okozott az országnak.

„Azért is félrevezető ez a kommunikáció a polgármesterek vagy miniszterek béréről, mert itt a polgármesterek korrupcióját hozták fel indoklásul. Mi viszont egy olyan változásra szavaztunk áprilisban, ahol a korrupt polgármestereknek nem a fizetését csökkentik, hanem börtönbe csukják őket. Vannak tisztességes, jól dolgozó polgármesterek, akik megdolgoznak a fizetésükért, és vannak korrupt politikusok, akiknek nem a fizetését kell csökkenteni, hanem börtönbe kell őket csukni. Ne keverjük össze a kettőt” – hangsúlyozta Hódmezőváráshely polgármestere.

A politikus arról is beszélt, hogy őt nem az zavarta leginkább, Orbán Viktor mennyit keres miniszterelnökként, hanem az, hogy „ezermilliárdokat loptak el ettől az országtól”.

Márki-Zay Péter a legnagyobb aggályát is megosztotta a követőivel. Elmondása szerint attól fél, hogy a Tisza Párt adminisztratív eszközökkel akarja elfoglalni az önkormányzatokat, szerinte a fizetéscsökkentés is egy lépés lenne ebbe az irányba.

És itt megnyílik a lehetőség a Tisza Párt előtt, hogy elfoglalja az önkormányzatokat, és akkor tényleg egyszínűvé lesz az ország, akkor egy új egypártrendszerben találjuk magunkat. És őszintén szólva ez nem az, amire áprilisban szavaztunk. Nagyon fontosnak tartom, hogy Magyar Péter tisztázza, hogy ő valódi demokráciát akar. Azt szeretnénk kérni Magyar Pétertől, hogy egyeztessen velünk, egyeztessen az önkormányzati szövetségekkel, és ne konzultáció nélkül, bennünket meg se hallgatva hozzon döntést.

Molnár Áron új munka után néz, ha a kormány lejjebb viszi a fizetését

Algyő polgármestere, Molnár Áron azt mondta, ha munkáltatóként kevesebbet keresne, mint a munkavállalók, akikért felelősséget kell vállalnia, akkor azonnal lemondana a polgármesteri pozícióról. Molnár Áron fizetése jelenleg bruttó 1,7 millió forint, hangzott el az RTL Híradó által készített riportban.

Kamut polgármestere jelenleg bruttó 1,1 millió forintot visz haza havonta. Vetési Erika szerint egy falusi településvezető a megfelelő apparátus hiányában több ember munkáját végzi el nap mint nap. „Én úgy érzem, hogy most azt a bért kapjuk, ami ehhez a pozícióhoz méltó” – tette hozzá.

