2026. június 1. 13:50

Leomlott egy négyemeletes épület Székesfehérváron, egy ember a romok alatt rekedt

Összedőlt hétfőn délelőtt egy többemeletes épület Székesfehérváron. A 24.hu értesülései szerint nem lakóépület volt az, ami összedőlt. A Kontroll azt írta, hogy egy ember a romok alá szorult.

Ribi Márk, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője azt közölte, hogy leomlott egy bontásra váró négyemeletes épület Székesfehérváron, a Takarodó úton.

Egy ember a romok alatt rekedt. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók érkeztek a baleset helyszínére, ahová több kutyás, és speciális mentőegység is elindult – mondta.

A Fejér Vármegyei Rendőr-kapitányság sajtóosztálya megerősítette, hogy összedőlt egy épület, de későbbre ígértek tájékoztatást.