Friss hírek, Tudomány és technika :: 2026. június 12. 16:38 ::

Leálltak a Meta szolgáltatásai

Hiba lépett fel a Facebook és Messenger működésében. Az alkalmazás magától kijelentkeztette a felhasználókat, és nem is engedi őket visszajelentkezni. A leállás a telefonos applikációkat és a böngészős verziókat is érinti.

A fennakadás sokakat érint Magyarországon, és más országban is, tehát kiterjedt problémáról lehet szó.

A Facebook weboldala a legtöbbeknél be sem tölt, vagy ha igen, a hírfolyamon semmilyen tartalom nem jelenik meg.

A leállás a Facebook és a Messenger mellett az Instagram, illetve a Threads platformjait is érinti.

Frissítés: helyreálltak a szolgáltatások

A Meta szolgáltatásai 16:30 körül úgy tűnik, hogy helyreálltak.