Anyaország :: 2026. július 25. 15:28 ::

Forsthoffer Ágnes visszautasította az Anna-bál fővédnöki felkérését

Visszautasította a szombaton megrendezendő balatonfüredi Anna-bál fővédnöki tisztségére szóló felkérést és a számára felajánlott tiszteletjegyeket Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök.

Forsthoffer Ágnes a Facebook-oldalán szombaton közzétett bejegyzésében azt írta: az Anna-bál hungarikum, hagyomány, valamint generációk emlékeit őrző esemény, amelynek kizárólag a kultúráról, az emberi találkozásokról, a táncról, a zenéről és a hagyományok ápolásáról kell szólnia.

"Semmiképpen nem pártpolitikai szereplők kiemeléséről és kiváltságairól" - hangsúlyozta, hozzátéve: le kell zárni ezt a korszakot. Közlése szerint a szemléletváltás érdekében utasította vissza a fővédnöki felkérést és a tiszteletjegyeket.

"Mindannyian tudjuk, hogy nincs ingyenebéd vagy ingyenvacsora. Ezek árát mindig a sor végén állók fizetik meg. Leggyakrabban sajnos nem azok, akik azt a leginkább megtehetik" - fogalmazott.

Azt írta, később maga is jegyet szeretne vásárolni a bálra, amikor lányukat az édesapjával együtt bekíséri az eseményre.

Forsthoffer Ágnes felidézte, hogy az Anna-bál neve 1825 óta összeforrt a történelemmel. Reményét fejezte ki, hogy a rendezvény a jövőben is a fiatalság, a hagyomány és az emberi találkozások balatonfüredi ünnepe marad.

(MTI)