Anyaország :: 2026. július 25. 22:13 ::

Szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai

Szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai - közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szombaton a Facebook-oldalán.

A tárcavezető bejegyzésében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) tájékoztatóját is megosztotta, miszerint elkészült a nyilvános adatközlési rendszer szakmai módszertana.

Az NNGYK közlése szerint a lépés új mérföldkő a hazai betegbiztonság fejlesztésében: a módszertan meghatározza a szeptemberben induló rendszer szakmai kereteit, az alkalmazott alapelveket, a közzétételre kerülő adatok körét és azok értelmezésének szempontjait. A nyilvánosságra kerülő információk egységes definíciókra, validált surveillance-adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek.

Az adatok a Nemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszer (NNSR) több év alatt kialakított adatbázisából származnak majd.

A tájékoztatóban hangsúlyozták: a cél nem a kórházak egyszerű rangsorolása vagy összehasonlítása, mivel az egyes intézmények fertőzési mutatóit jelentősen befolyásolja például az ellátott betegek állapota, az ellátás összetettsége, illetve a fertőzések felismerésének és igazolásának gyakorisága.

A közzétett adatok értelmezését ezért olyan kiegészítő mutatók is segítik majd, amelyek árnyaltabb képet adnak az intézmények helyzetéről. Az NNGYK szerint a rendszer célja a betegbiztonság erősítése, az egészségügyi intézmények minőségfejlesztésének támogatása és az egészségügyi ellátórendszer átláthatóságának növelése.

Az NNGYK tájékoztatójában ismertették: a módszertan kidolgozását széles körű szakmai egyeztetés előzte meg, amelyben infekciókontroll-szakemberek, szakmai szervezetek és fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézmények képviselői is részt vettek.

Hegedűs Zsolt Facebook-bejegyzésében azt írta: a kórházi fertőzések visszaszorítása érdekében fontos szerepet játszik a transzparencia, ugyanakkor az adatok önmagukban nem elegendők. Szükség van azok elemzésére, a tapasztalatok visszacsatolására, valamint helyi, intézményi és országos szintű intézkedésekre is.

A miniszter példaként említette az Egyesült Királyság tapasztalatait, ahol a fertőzések elleni fellépésben a mérhető célok, az ellenőrzési rendszerek és az eredmények következetes számonkérése hozott jelentős javulást. Mint írta, Semmelweis hazájában a kórházi fertőzések visszaszorítása nem lehet másodlagos kérdés.

(MTI)