Háború :: 2026. július 25. 18:35 ::

Kazah elnök Putyinnak: érthetetlenek az ukrajnai háborút kiváltó okok, le kellene állítani ezt az egészet

Az ukrajnai háború hadműveleteinek leállítását és a konfliktus befagyasztását javasolta Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a kazah államfő szombaton a szibériai Omszkban, a kétoldalú tárgyalásuk előtti beszélgetésen, amelyet az orosz televízió is közvetített.



Fotó: Kreml

"Senki sem tudja, mi lehet a kiút a jelenlegi helyzetből, mert az orosz és az ukrán félnek is megvan az álláspontja. Másfelől nézve viszont most is fennáll annak a lehetősége, hogy befagyasszuk ezt a konfliktust" - mondta Kaszim-Zsomart Tokajev a mellette helyet foglaló Vlagyimir Putyinnak. "Nagyon sajnálatos, hogy fiatalok halnak meg, tehát ezt le kellene állítani" – tette hozzá.

Majd kijelentette hogy a háborút kiváltó okok sokak számára, így például a kazahok számára sem teljesen érthetők. Míg az Örményország és Azerbajdzsán közötti háborúk kiváltó okai "világosak voltak, az orosz-ukrán konfliktus esetében ezt sokkal nehezebb megérteni" - mondta Tokajev.

A kazah elnök ezután azt javasolta orosz hivatali kollégájának, hogy térjenek vissza a 2022-es isztambuli orosz-ukrán megállapodásokhoz, és "induljanak el a régóta várt béke irányába".





Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev called on Vladimir Putin to freeze the fighting and return to negotiations under an updated "Istanbul Formula 2.0" backed by guarantees from major world powers.



"It's… ❕ Tokayev unexpectedly urged Putin to stop the war in UkraineKazakh President Kassym-Jomart Tokayev called on Vladimir Putin to freeze the fighting and return to negotiations under an updated "Istanbul Formula 2.0" backed by guarantees from major world powers."It's… pic.twitter.com/E4d0cU5CpE July 25, 2026

Vlagyimir Putyin válaszában ígéretet tett arra, hogy a tárgyalások során tájékoztatni fogja Tokajevet a konfliktus fejleményeiről.

Kazahsztán Oroszország szövetségesének számít, de soha nem nyilatkozott támogatóan a Moszkva által Ukrajna ellen indított háborúval kapcsolatban.

(MTI nyomán)