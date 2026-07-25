Tizenegy halálos áldozata és 16 sebesültje van egy üdülőtábor elleni péntek éjszakai dróntámadásnak Zaporizzsja orosz fennhatóság alatt álló részén - közölte szombaton Jevgenyij Balickij, a régió Oroszország által kinevezett kormányzója.
Az Azovi-tenger partján, Melitopol közelében lévő kirilivkai üdülőtelepet ért támadásról Balickij a Telegram közösségi platformon számolt be.
"Az ellenség látta és megértette, hogy kit vesz célba" - hangsúlyozta a kormányzó, polgári célpontok támadásával vádolva az ukrán erőket. A bejegyzésben kiemelte, hogy a 11 halott között négy gyerek is volt, és a sebesültek között is vannak gyerekek.
Az orosz nyomozóhatóság terrorcselekmény gyanújával indított eljárást az incidenssel kapcsolatban - közölte a RIA orosz állami hírügynökség.
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője terrorcselekménynek minősítette az ukrán erők polgári idegenforgalmi célpontok elleni csapásait.
A kijevi illetékesek egyelőre nem reagáltak a vádakra.
(MTI nyomán)