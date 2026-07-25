Háború :: 2026. július 25. 19:26 ::

Zaporizzsja orosz kormányzója szerint számos halálos áldozata van egy üdülőtábor elleni támadásnak

Tizenegy halálos áldozata és 16 sebesültje van egy üdülőtábor elleni péntek éjszakai dróntámadásnak Zaporizzsja orosz fennhatóság alatt álló részén - közölte szombaton Jevgenyij Balickij, a régió Oroszország által kinevezett kormányzója.

Az Azovi-tenger partján, Melitopol közelében lévő kirilivkai üdülőtelepet ért támadásról Balickij a Telegram közösségi platformon számolt be.

"Az ellenség látta és megértette, hogy kit vesz célba" - hangsúlyozta a kormányzó, polgári célpontok támadásával vádolva az ukrán erőket. A bejegyzésben kiemelte, hogy a 11 halott között négy gyerek is volt, és a sebesültek között is vannak gyerekek.

Az orosz nyomozóhatóság terrorcselekmény gyanújával indított eljárást az incidenssel kapcsolatban - közölte a RIA orosz állami hírügynökség.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője terrorcselekménynek minősítette az ukrán erők polgári idegenforgalmi célpontok elleni csapásait.

A kijevi illetékesek egyelőre nem reagáltak a vádakra.

(MTI nyomán)