Anyaország :: 2026. július 25. 13:26 ::

Nyomkövetővel a csuklóján árulta a kábítószert

A X. kerületben járőröző rendőrök július 22-én délután egy parkoló autóban ülő két férfira figyeltek fel, akik feltűnően idegesen kezdtek viselkedni. Amikor az egyenruhások közeledtek, az egyik férfi kiszállt az utasülésről, és egy közeli ingatlan felé sietett. A járőrök utánaindultak, többször felszólították, hogy álljon meg, végül utolérték és igazoltatták.

Kiderült, hogy a bal csuklóján nyomkövető eszközt visel, és egy korábbi bűncselekmény miatt Budapest és Pest megye közigazgatási területére kiterjedő bűnügyi felügyelet hatálya alatt áll.

Ruházatának átvizsgálásakor a rendőrök egy műanyag tégelyben 4,54 gramm fehér, kábítószergyanús port, 175 ezer forintot, egy üvegpipát, valamint 16 mobiltelefont találtak és foglaltak le.

Mintavételre állították elő a férfit a X. Kerületi Rendőrkapitányságra. A droggyorsteszt THC jelenlétét mutatta ki szervezetében, míg a lefoglalt fehér por az előzetes vizsgálat szerint N-etil-pentedron-hidroklorid, amely kábítószernek minősül.

A gépkocsiban maradt másik férfit szintén ellenőrizték. Átvizsgálták a ruháját és az autóját – utóbbit szolgálati kutyával is –, de nála, illetve a járműben nem találtak bűncselekményre utaló tárgyat vagy anyagot. Őt is mintavételre állították elő, droggyorstesztje negatív lett.

Az intézkedést elkerülni próbáló 34 éves F. István az adatok szerint a környéken árult tiltott szert. A BRFK X. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki. Őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását - közölték a Police.hu-n.