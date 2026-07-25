Külföld :: 2026. július 25. 20:48 ::

Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása ellen szólalt fel Ausztria európai ügyekért felelős minisztere

Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozása ellen szólalt fel a Die Welt című német lap vasárnapi kiadásának adott interjújában Ausztria európai ügyekért felelős minisztere.

"Benyomásom szerint az ukrán elnök az utóbbi hónapokban gyakran felhívta magára a figyelmet azzal, hogy meg akarta szabni országa EU-csatlakozásának dátumát, miközben nyilvánvaló, hogy kérvényezett gyorsított csatlakozás nem lehetséges" – mondta Claudia Bauer az interjúban, amelyet a dpa német hírügynökség szemlézett szombaton.

Az osztrák miniszter kifejtette, hogy gondosan mérlegelni kell, mennyire képes ma az Európai Unió új tagállamok befogadására.

"A 39 milliós lakossággal és a miénktől teljesen eltérő mezőgazdasági szerkezettel rendelkező Ukrajna csatlakozása jelentősen megváltoztatná az EU-t" - mondta.

Claudia Bauer emellett óva intett attól is, hogy a csatlakozás eredményeként "két, különböző szinten álló társadalom" alakuljon ki. Hozzátette: "minden tagjelölt országnak, így Ukrajnának is ugyanazokat a szabályokat kell követnie, és a saját erőfeszítéseivel kell kiérdemelnie a csatlakozás lehetőségét".

Az Európai Unió június közepén kezdte meg a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. A tárgyalássorozat első szakaszának napirendjén többek között az ország igazságszolgáltatási rendszerével, az alapvető társadalmi értékek védelmére irányuló politikájával, valamint a biztonságpolitikájával kapcsolatos kérdések szerepelnek. Közben az az elvárás is megfogalmazódott, hogy Ukrajnában még számos területen, köztük a korrupció elleni fellépés tekintetében is reformok bevezetésére van szükség az uniós csatlakozás előfeltételeként.

Volodimir Zelenszkij korábban azt szorgalmazta, hogy országa már 2027-ben csatlakozzon. Uniós tisztségviselők azonban általában azon a véleményen vannak, hogy Ukrajna taggá válása a következő évtized közepe, illetve a háború lezárása előtt nem várható.

(MTI nyomán)