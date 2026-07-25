Külföld :: 2026. július 25. 22:36 ::

Az észt PLG felvásárolta a piacvezető román online jegyértékesítőt

Az észt PLG felvásárolta a piacvezető román online jegyértékesítőt, a iaBilet.ro-t - írja az economedia.ro hírportál a cég közleménye alapján.

Az észt vállalat a Resource Partners befektetési alap 82,5 százalékos részvénycsomagját, valamint a iaBilet két alapítójának a tulajdonában levő 17,5 százalékos részvénycsomagot is felvásárolta. A Resource Partners 2025 végén szerzett többségi tulajdonrészt a cégben, az akkori tranzakció értékét piaci források 18-22 millió euróra (mintegy 6,6-8 milliárd forint) becsülték. A mostani akvizíció értékét a felek nem hozták nyilvánosságra.

A PLG mostanáig három platformmal (bilete.ro, entertix.ro, myticket.ro) volt jelen az online jegyértékesítés romániai piacán.

"Továbbra is masszív hosszú távú növekedési potenciált látunk a jegyértékesítés közép- és kelet-európai piacában" - nyilatkozta Sven Nuutmann, a PLG alapítója és igazgatótanácsi elnöke.

"15 éve várunk erre a pillanatra. A pillanatra, amikor a iaBilettel nem csak a helyi bajnokságban játsszunk, hanem egyszerre jutunk be a Bajnokok Ligájába és a világbajnokságra" - idézi az economedia.ro Emil Ionescut, a cég egyik alapítóját.

A Ia Bilet SRL 2025-ös árbevétele 41,876 millió lej (mintegy 3 milliárd forint) volt, 45 százalékkal több, mint egy évvel korábban, és 7,830 millió lej (mintegy 545 millió forint) nyereséggel zárta az évet.

A tallini székhelyű PLG az észt, a lett, a litván, a román, a cseh, a román és a szlovák piacon van jelen, a legnagyobb online jegyértékesítő Közép- és Kelet-Európában. A cégcsoport tavaly 22 milliónál több jegyet értékesített 600 millió euró (mintegy 218 milliárd forint) értékben.

(MTI)