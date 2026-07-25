Külföld :: 2026. július 25. 16:46 ::

Abortusza volt a néger "énekes" által megölt 14 éves lánynak - bemutatták, hogyan darabolta fel "szerelme"

Újabb bizonyítékokat mutattak be a D4vd, azaz David Anthony Burke feltörekvő énekes elleni tárgyaláson, amelyben a 14 éves Celeste Rivas Hernandez meggyilkolásával vádolják a zenészt - írja a Telex. "Feltörekvő énekes" alatt erőszaktevő pedofil nigger értendő:

A vád által bemutatott, Hernandez és Burke közötti üzenetváltások alapján a lánynak abortusza volt a halála előtt. Az egyik üzenetben Hernandez – amikor a lány még csak 13 éves volt – az abortuszáról írt, majd később már azt közölte egy üzenetben az énekessel, hogy egyikük sem lenne képes egy baba nevelésére, ellátására. Hernandez később Burke kérdésére azt írta, hogy tőle esett teherbe – írja a BBC.

Amint arról korábban már írtuk , közel egy évvel ezelőtt, 2025 szeptemberében egy Los Angeles-i parkoló őrei kihívták a rendőrséget, mivel az egyik náluk álló Tesla körül iszonyatos szag terjengett. A kocsi D4vd tulajdonában állt, és a kocsit felnyitva a hatóságok borzalmas látvánnyal szembesültek: egy részben feldarabolt, oszló holttest volt a csomagtartóban.

A Teslában megtalált 14 éves Celeste Rivas Hernandez maradványairól készült képeket szerdán mutatták be a Los Angeles-i bíróság előzetes meghallgatásán. A gyilkossággal és szexuális zaklatással vádolt D4vd plexi mögül figyelte az eseményeket. A rendőrség az elmúlt egy évben a lehető legsúlyosabb dolgokat derítette ki a most 21 éves "sztár" és a serdülő lány kapcsolatáról. Az eddig bemutatott bizonyítékok arra utalnak, hogy a "zenész" egyedül követhette el a gyilkosságot, és az eltussolásában sem segített neki senki. Ő azonban - "természetesen", hiszen ott se volt - ártatlannak vallja magát.

Graphic images of 14-year-old Celeste Rivas Hernandez's dismembered remains were shown in court as a hearing in singer D4vd's murder case began. If convicted, he could face life without parole or the death penalty. pic.twitter.com/cmdcCwSBHr July 22, 2026



Prosecutors on Friday revealed graphic new evidence in the killing of 14-year-old Celeste Rivas Hernandez.😡 UPDATE ⚖️CALIFORNIA vs David "D4vd" Burke⚖️Prosecutors on Friday revealed graphic new evidence in the killing of 14-year-old Celeste Rivas Hernandez.😡 pic.twitter.com/Zis1YbLH4O July 25, 2026