Anyaország :: 2026. július 25. 13:54 ::

Toroczkai: Orbán továbbra sem érti, mi vezetett a választási vereséghez

Orbán Viktor a tusványosi beszédében mondott igazságokat a Magyar Péter által vezetett új kormányról, az újnak mondott rendszerről, a világgazdaságról, de néhány kivételtől eltekintve nem beszélt a saját hibáiról, és láthatóan továbbra sem érti, hogy mi vezetett a választási vereséghez - írja X-bejegyzésében a Mi Hazánk elnöke, alább a folytatás.

Tény, hogy önkényuralmi rendszer épül egy olyan országban, ahol megerőszakolják az Alaptörvényt, majd fenyegetik, végül kirúgják a köztársasági elnököt, alkotmánybírókat, vagy éppen az Állami Számvevőszék elnökét. Tény, hogy állampártot hoznak ott létre, ahol a népképviselet példátlan korlátozásával az ellenzék jelentős részét egyszerűen kizárják a választásokból.

Orbán Viktor ugyanakkor azt nem tette hozzá, hogy a Fidesz kreálta azt a választási rendszert, amely mindezt lehetővé teszi, ahol 53 százalékos győzelemmel alkotmányozni lehet. Mi két évvel ezelőtt kezdeményeztük az országos választási rendszer arányosabbá tételét, de ez akkor a Fideszt nem érdekelte.

Ennek is az a kevélység volt az oka, amelyről most sem beszélt Orbán Viktor, pedig ez vezetett a bukásukhoz. Ez a kevélység abból a rossz szemléletből fakadt, amely előnyben részesítette az elitista, urizáló, opportunista embereket az ideákban mélyen hívő mozgalmárokkal szemben.

Ebből lett a rongyrázás, a teljes államigazgatást is egyre inkább eluraló kontraszelekció, a korrupció. És ez kreálta Magyar Pétert is. Orbán Viktor legalább ezzel kapcsolatban önkritikát gyakorolt, amikor a tusványosi beszédében elnézést kért amiatt, hogy valójában ők hozták létre Magyar Pétert, mint Magyarország új miniszterelnökét.

A jelek szerint azonban ezen kívül Orbán Viktor még mindig semmit nem értett meg a választási vereségből. Hiába mondta, hogy meg kell tanulni a digitális harcmodort, ha azt nem teszi mellé, hogy ez elsősorban nem technikai, hanem hitelességi kérdés. A közösségi médiában a rengeteg pénzből megvásárolt, majd a vereség után gyorsan lelépő trash celebekkel képtelenség politikailag sikeressé válni. A vezető politikusaik pedig hiába ültek, vagy ülnek fel ma már a fapados repülőre, ha korábban százmilliós költségeken, magánrepülővel repültek a legegyszerűbben megközelíthető desztinációk esetén is.

Nemzeti nagytőkéről is nehezen beszélhet ma már hitelesen a Fidesz, amikor mindenki látja, hogy a közpénzzel agyontámogatott "nemzeti" milliárdosok a választási vereség után viharos gyorsasággal leléptek, miközben az elmúlt években a nemzeti gazdaságban is a versenyt a kontraszelekció váltotta fel.

Mindezek után Orbán Viktor hiába reménykedik abban, hogy a Tisza Párt rossz kormányzása, vagy az energiaválság után a Fidesz (és minden, ami abból nő ki) még visszanyerheti régi erejét. Lehet majd a Tisza Párttal szemben egy erős nemzeti erő, de ahhoz bizony elkötelezett, hiteles mozgalmárok, és nem olyan ficsúrok kellenek, akikre eddig épített a Fidesz, s akik közül érkezett Magyarország új miniszterelnöke, Magyar Péter is.

(A kép rólam nem Tusványoson, hanem Ópusztaszeren készült. Engem ugyanis Tusványosra még sohasem hívtak meg, idén sem. Ezen azonban én könnyen túlteszem magam, nem úgy, mint Magyar Péter :)