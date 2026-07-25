Anyaország :: 2026. július 25. 20:16 ::

ORFK: jogszerű volt a százhalombattai rendőri intézkedés

Nem állapított meg jogszerűtlenséget a Százhalombattán rendőri intézkedést követően történt haláleset kapcsán a rendőrség által lefolytatott parancsnoki kivizsgálás - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata szombaton a Police.hu oldalon.

A közlemény szerint Százhalombattán július 8-án a rendőrök egy gépkocsi vezetőjével szemben intézkedtek, aki zavartan viselkedett, aktívan ellenállt, ezért vele szemben kényszerítő eszközt alkalmaztak. A rendőrök az intézkedés után mentőt hívtak a férfihoz, akit kórházba vittek, de ott napokkal később elhunyt.

A tájékoztatás szerint a rendőri intézkedés körülményeit a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség büntetőeljárás keretében vizsgálja. Az ügyészséggel a rendőrség szorosan együttműködik - közölték.

Az eset kapcsán Aba-Horváth István, az Országgyűlés cigány nemzetiségi szószólója és Dancs Mihály, a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának elnöke csütörtöki közös közleményükben közölték: egyetlen szakszerű és jogszerű rendőri intézkedésnek sem lehet olyan következménye, hogy valaki súlyos sérüléseket szenvedjen, vagy életét veszítse.

Hangsúlyozták, minden állampolgár kötelessége a rendőri intézkedések során jogkövetően viselkedni, de a rendőrségnek minden esetben a szükségesség, az arányosság és az emberi méltóság tiszteletben tartásával kell eljárnia.

A "roma vezetők" üdvözölték az ügyészségi vizsgálatot, ugyanakkor "azt várják", hogy az eljárás gyors, teljes körű és minden befolyástól mentes legyen.

(MTI nyomán)