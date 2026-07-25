Elcsatolt részek, LMBTQP+ :: 2026. július 25. 19:53 ::

Ez nem a fideszes "szigor": megbírságolják a tiltás ellenére vonuló buzikat Nagyváradon

Mintegy kétszázan vettek részt szombat délután Nagyváradon az önkormányzat által nem engedélyezett buzifelvonuláson. Az "LMBTQ+ közösség jogait hirdető meneten" Renate Weber romániai ombudsman és Willemijn van Haaften, Hollandia bukaresti nagykövete is jelen volt - számolt be a helyi sajtó.

A partiumi városvezetés tiltása miatt már megszervezése előtt nemzetközi szolidaritást kiváltó menet a városháza elől indult, ahol a csendőrök figyelmeztették a résztvevőket, hogy a rendezvény nem engedélyezett, és közölték, hogy emiatt megbírságolják őket. Egyikük, Iulian Dirtu elmondta: 5000 lejes (345 ezer forint) bírságról kapott szóbeli tájékoztatást.

A menet csendőri kísérettel vonult végig a gépkocsiforgalom elől lezárt útvonalon, atrocitás nem történt.

A zömében fiatalokból álló menet a "Nagyvárad a mindenkié", "Európai várost minden polgárának", "Egyenlő jogokat akarunk, nem aluljárókat" jelszavakat skandálta.

(MTI nyomán)