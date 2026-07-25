Anyaország :: 2026. július 25. 17:39 ::

Kapitány: folytatódik a minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása

Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása - közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szombaton a Facebook-oldalán.

A politikus azt írta, hogy az Eximbank után "egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgáljuk meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket". Közlése szerint rendet tesznek, mert erre kaptak felhatalmazást, amit pedig feltárnak, azt továbbítják az illetékes hatóságoknak.

"Onnantól már az ő feladatuk, hogy megtegyék a szükséges lépéseket" - fogalmazott.

Kitért arra is, hogy az elmúlt hetekben sorra egyeztettek szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel, vállalkozókkal és a magyar gazdaság meghatározó szereplőivel.

A tárca heti értekezletén összegezték a találkozókon hallottakat. Sok értékes javaslat érkezett, és ezek be is épülnek a döntéseikbe - jelezte, és hozzátette, hogy az irány változatlan: átlátható működés, felelős döntések és folyamatos párbeszéd.

(MTI)