Ukrajna számos orosz célpontot támadott szombaton, köztük olajipari létesítményeket, egy fegyveralkatrész-gyártó üzemet, hajókat és a Wildberries orosz kiskereskedő cég újabb raktárát.
Volodimir Zelenszkij arról számolt be, hogy az ukrán erők a Kaszpi-tengeren csapást mértek egy orosz hadihajóra és két nemzetközileg szankcionált teherhajóra, amelyek Iránból szállítottak katonai árukat. Más részleteket erről nem közölt.
Ugyancsak a Kaszpi-tengeren az ukrán erők támadást intéztek egy tengeri olajkitermelő ellen a Filanovszki olajmezőn.
Tüzet okozott egy ukrán dróntámadás a nyugat-szibériai Tyumen olajfinomítójában, amely mintegy 2 ezer kilométerre található a határtól. A Tyumeni régió kormányzója csak annyit közölt, hogy a mentőegységek a helyszínen dolgoznak.
A finomító névleges kapacitása körülbelül 8 millió tonna évente. Az iparági becslések szerint évente nagyjából 6 millió tonna nyersolajat dolgoz fel, amelyből körülbelül félmillió tonna benzint és 2,5 millió tonna dízelt állít elő.
Szintén szombaton támadás érte a Wildberries orosz webáruháznak a határtól nagyjából 1700 kilométerre található jekatyerinburgi logisztikai központját. Ukrajna az elmúlt napokban a cég számos létesítményét támadta, közülük többükben komoly kárt okozott.
Orosz állítás szerint a jekatyerinburgi raktárat nem érte közvetlen találat, de a működését egyelőre felfüggesztették.
Ugyancsak Volodimir Zelenszkij számolt be arról, hogy szombaton az ukrán erők csapást mértek egy Kirov városában található gyártóüzemre, amely orosz repülőgépekhez és rakétarendszerekhez gyárt alkatrészeket.
(MTI nyomán)