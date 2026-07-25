Háború :: 2026. július 25. 15:18 ::

Ukrajna számos orosz célpontot támadott, köztük hajókat és olajipari létesítményeket

Ukrajna számos orosz célpontot támadott szombaton, köztük olajipari létesítményeket, egy fegyveralkatrész-gyártó üzemet, hajókat és a Wildberries orosz kiskereskedő cég újabb raktárát.

Volodimir Zelenszkij arról számolt be, hogy az ukrán erők a Kaszpi-tengeren csapást mértek egy orosz hadihajóra és két nemzetközileg szankcionált teherhajóra, amelyek Iránból szállítottak katonai árukat. Más részleteket erről nem közölt.

Ugyancsak a Kaszpi-tengeren az ukrán erők támadást intéztek egy tengeri olajkitermelő ellen a Filanovszki olajmezőn.

Tüzet okozott egy ukrán dróntámadás a nyugat-szibériai Tyumen olajfinomítójában, amely mintegy 2 ezer kilométerre található a határtól. A Tyumeni régió kormányzója csak annyit közölt, hogy a mentőegységek a helyszínen dolgoznak.

A finomító névleges kapacitása körülbelül 8 millió tonna évente. Az iparági becslések szerint évente nagyjából 6 millió tonna nyersolajat dolgoz fel, amelyből körülbelül félmillió tonna benzint és 2,5 millió tonna dízelt állít elő.

Szintén szombaton támadás érte a Wildberries orosz webáruháznak a határtól nagyjából 1700 kilométerre található jekatyerinburgi logisztikai központját. Ukrajna az elmúlt napokban a cég számos létesítményét támadta, közülük többükben komoly kárt okozott.

Orosz állítás szerint a jekatyerinburgi raktárat nem érte közvetlen találat, de a működését egyelőre felfüggesztették.

Ugyancsak Volodimir Zelenszkij számolt be arról, hogy szombaton az ukrán erők csapást mértek egy Kirov városában található gyártóüzemre, amely orosz repülőgépekhez és rakétarendszerekhez gyárt alkatrészeket.

(MTI nyomán)