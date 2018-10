Anyaország, Elcsatolt részek :: 2018. október 22. 11:56 ::

Toroczkai: az Orbán-kormány példaképe hazaárulást követett el azzal, hogy lemondott Kárpátaljáról

Az Orbán-kormány példaképe igenis hazaárulást követett el 1991-ben. A fokozódó kárpátaljai magyargyűlölet miatt különösen aktuális Toroczkai László Mi Hazánk-elnök hétvégi Fb-bejegyzése:

Itt az ideje kimondani, hogy az Orbán-kormány által mind a mai napig szellemi elődnek tekintett Antall-kormány hazaárulást követett el azzal, hogy lemondott Kárpátaljáról, amelyet 1991-ben még akár Magyarországhoz is lehetett volna csatolni.



Antall és Göncz - két párt, de egy törzs

Ebben az évben ugyanis népszavazáson nemcsak arról döntöttek, hogy Ukrajna a Szovjetunióból kiválva önálló államként létrejöjjön, hanem arról is, hogy Kárpátalja önálló regionális státust és magyar autonóm területet kapjon.

Akkori kormánytagtól tudjuk, hogy Ukrajna ezen túl nyitottnak mutatkozott akár a határmódosításról is tárgyalni. Mindezek helyett azonban a gyáva Antall József titokban (az Országgyűlést megkerülve) Kijevbe sietett, és aláírta azt a magyar–ukrán alapszerződést, amellyel a nép akaratát semmibe véve lemondott még Kárpátalja autonómiájáról is. Ezért játszhat most magyarok ezreinek életével az egyre sovinisztább ukrán vezetés, ezért válhat Kárpátalja is az amerikai-orosz hadszíntér részévé.

