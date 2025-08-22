Anyaország :: 2025. augusztus 22. 08:55 ::

Novák arról kérdezte Orbánt, miért kapott szót egy rabbi az augusztus 20-i tisztavatáson

Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke írja X-oldalán:

Miért pont az izraeli népirtás közben tartotta szükségesnek a magyar kormány bevezetni, hogy egy rabbi is szót kapjon a tisztavatáson? – ezzel a címmel nyújtottam be írásbeli kérdést Orbán Viktornak.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Az augusztus 20-án megtartott tisztavatási ünnepségen érthetetlen módon a vezérkari főnök után Totha Péter Joel főrabbi kapott elsőként szót az egyházi vezetők közt, pedig a zsidóság vezetői az eddigi hagyományaink szerint nem szólaltak fel a nemzeti ünnepünkön, és tudomásom szerint egyetlen zsidó vallású honvéd van hazánkban, miközben már így is két tábori rabbi. Pontosak az információim?

Balczó András olimpiai bajnok nem véletlenül mondta többször is, hogy „Magyarország zsidó hódoltsági terület”, és a helyzet sajnos csak súlyosbodott azóta. Hol van ilyenkor a Szuverenitásvédelmi Hivatal?

Különösen visszás, hogy miközben a magyar politikai vezetés látványosan Izrael kiszolgálójává vált, éppen egy olyan rabbi szólalhatott fel a tisztavatáson, aki nyíltan elkötelezett a cionista állam iránt, sőt korábban maga is jelezte letelepedési szándékát Izraelben, tehát egy idegen ország szolgálója. Totha Péter Joel az Ószövetségből idézett, a hangszórókon héber nyelvű zsoltár-részlet hangzott, miközben a zsidó állam a nemzetközi megítélés szerint a palesztinok ellen népirtást folytat, és számos szuverén országot megtámadott idén is, illetve atomfegyvert is büntetlenül fejleszthetett. Hogyan egyeztethető össze a kormány állítólagos békepártisága egy olyan vallási vezetőnek a feltűnően kiemelt felszólalásával, aki egy sorozatos háborúkat indító államot képvisel?

A rabbi beszédében a „hűség” szó is hangsúlyos üzenetként hangzott el a honvédek felé, de jogosan merül fel a kérdés: mely államhoz való hűséget kell érteni ezen? Magyarországot kiléptették a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alól, hogy a háborús bűnök miatt körözött izraeli elnök zavartalanul látogathasson Magyarországra. Tovább fokozza az aggodalmakat, hogy az izraeli labdarúgó-válogatott hazai mérkőzéseit is nálunk játssza már.

A köztársasági elnök szerint a magyarság keresztény pilléren áll, hiszen Szent István Magyarországot a keresztény Európához kapcsolta, ahhoz a keresztény hithez és keresztény értékrendszerhez, amely hősöket és szenteket fakasztott a magyar népből. Hogyan egyeztethető össze ez azzal, hogy állami ünnepünkön egy zsidó rabbi kap kiemelt szerepet, keresztény vezetőink elé helyezve?

Miért éppen idén valósult meg ez a provokáció, hagyományaink megváltoztatása, amikor az izraeli terrorállam politikáját világszerte népirtás vádjával illetik?

Várom érdemi válaszát.

Tisztelettel:

Novák Előd