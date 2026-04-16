Háború :: 2026. április 16. 16:06 ::

Még vége sincs az iráni háborúnak, a Fidesz békeelnöke máris újabb országot támadna meg

Két névtelenséget kérő forrásból értesült a USA Today arról, hogy az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma csendben megkezdte egy esetleges kubai katonai beavatkozás tervezését - írta meg a lap, melyet a Portfólió szemlézett.



A Washington és Havanna közti konfliktus januárban lépett az eszkaláció újabb lépcsőfokára - a Trump-kormányzat ekkor az olajszállítások korlátozásával próbált nyomást gyakorolni a kommunista vezetésű szigetországra.

A két ország márciusban még egy történelmi jelentőségű gazdasági megállapodás lehetőségéről tárgyalt, amely enyhíthette volna a feszültséget - ezt azonban nem kötötték meg, azóta pedig csak tovább romlott a helyzet.

Trump többször is célzást tett arra, hogy Kuba "valamiféle elfoglalására" készül.

Április 13-án a Fehér Házban úgy fogalmazott:

lehet, hogy benézünk Kubába is, ha végeztünk ezzel.

Az elnök ezzel az Iránnal zajló konfliktusra utalt.

Miguel Díaz-Canel kubai elnök a Newsweeknek adott interjújában leszögezte, hogy országa fegyveresen ellenállna egy esetleges amerikai támadásnak.

– Harcolni fogunk, megvédjük magunkat, és ha elesünk a csatában, a hazáért halni annyi, mint élni – jelentette ki az államfő.