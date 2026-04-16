2026. április 16. 09:46

Több távozó parlamenti bohóc is 12 millió forintos búcsúpénzt kap

Szinte teljes sorcsere lesz a parlamentben, a jelenlegi adatok szerint 144 országgyűlési képviselő mandátuma szűnik meg május elején. A távozók száma még emelkedhet is a maradék szavazatok megszámlálása után, ha a Fidesz vagy a Mi Hazánk további mandátumokat veszít, és a végleges szám attól is függ, hogy a listáról bejutók közül ki ül be a következő parlamentbe, írja a Telex.



A 199 tagú Országgyűlés megbízatása az új parlament alakuló ülésével ér véget. Magyar Péter azt mondta a köztársasági elnökkel folytatott szerda délelőtti egyeztetés után, hogy Sulyok Tamás várhatóan május első hetére hívja össze az alakuló ülést, ahol az új képviselők leteszik az esküt, és megválasztják az Országgyűlés új tisztségviselőit.

A távozó képviselőknek a több millió forintos tiszteletdíj mellett el kell búcsúzniuk jó pár egyéb juttatástól is: vissza kell adniuk az Országgyűlés Hivatalának a diplomata-útlevelüket, az üzemanyagkártyájukat, a mobiltelefonjukat, a laptopjukat, ki kell költözniük a hivatal által bérelt lakásból és irodákból, valamint az asszisztenseik bérét sem fizeti a továbbiakban a parlament.

Nem távoznak azonban üres kézzel, a jogszabály szerint háromhavi búcsúpénzt kapnak, amit a megbízatásuk megszűnése előtti háromhavi (február–március–április) tiszteletdíj átlagából kell kiszámolni. A képviselők fizetése minden év március 1-jén nő: attól kezdve az előző évi átlagkereset háromszorosára jogosultak, ami idén már bruttó 2 182 488 forint. Ennél jóval nagyobb a tiszteletdíjuk azoknak a képviselőknek, akik tagjai vagy vezetői valamelyik parlamenti bizottságnak, frakcióvezetők, frakcióvezető-helyettesek vagy más parlamenti tisztségük (jegyző, alelnök) van. A háromhavi búcsúpénz kifizetését a jogszabály szerint kérhetik egy összegben is.

Az Országgyűlés Hivatala a lap kérésére elküldte a 199 képviselő februári és márciusi bruttó juttatásait, ennek alapján kiszámolták, hogy a távozó képviselők mekkora végkielégítésre számíthatnak. Ha a jelenlegi állás szerinti 144 leköszönő képviselővel számolunk, akkor

összességében bruttó 1,35 milliárd forintot kell kifizetnie erre a célra az Országgyűlés Hivatalának.

A legkevesebb pénzt azok kapják, akiknek semmilyen parlamenti, bizottsági vagy frakciótisztségük nincs, és csak a képviselői alapilletmény jár nekik. Ők bruttó 6,37 millió forinttal búcsúzhatnak a parlamenttől. Köztük van például Navracsics Tibor, Nagy István, Tuzson Bence, Vitályos Eszter, Koncz Zsófia és Hadházy Ákos. Utóbbi képviselő ráadásul Kövér László büntetése miatt hónapok óta a tiszteletdíja töredékét, bruttó 322 800 forintot kapja csak meg.

A végkielégítésnél nem veszik figyelembe a képviselők korát, és azt sem, hogy hány évet töltöttek a parlamentben. Így fordulhat elő az, hogy bruttó 3,2 millió forinttal többet kap a tavaly május óta képviselő, 37 éves DK-s Rónai Sándor (9,55 millió forint), mint az 1998 óta parlamentben ülő, 72 éves fideszes Farkas Sándor és a 67 éves Tállai András (6,37 millió forint). Rónai az igazságügyi bizottság alelnöki tisztsége miatt jogosult magasabb tiszteletdíjra.

Nála is jobban járnak a leköszönő frakcióvezető-helyettesek, parlamenti jegyzők, bizottsági elnökök, akiknek bruttó 10,82 millió forintos végkielégítés üti a markát. A jelenlegi állás szerint 33 képviselő számíthat erre az összegre. A legnagyobb búcsúpénz, bruttó 12,73 millió forint a frakcióvezetőknek, Mátrai Márta háznagynak, valamint az Országgyűlés két leköszönő alelnökének, Fazekas Sándornak és Oláh Lajosnak jut.

Ha az Országgyűlés elnöke, Kövér László úgy döntene, hogy nem veszi fel a listás mandátumát, és kilenc ciklus után elköszön parlamenti munkától, akkor a bruttó 17,2 millió forintos végkielégítéssel ő lenne a csúcstartó.

A lap birtokába került az Országgyűlés Hivatalának februári feljegyzése, amely szerint a ciklusváltásra 6,019 milliárd forintos kiadással számoltak a hivatal idei költségvetésében. A tervezet szerint ennek döntő részét a mandátumot nem szerző országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók járandóságának, a frakcióhivatali dolgozók esetleges felmentésének, végkielégítésének, illetve mindezek közterheinek fedezetére fordítanák, de ebből az összegből fedeznék a frakcióirodák felújítását, valamint más technikai jellegű kiadásokat is (belépők, parkolási engedélyek, képviselőcsoportok technikai alapellátása, tájékoztató kiadványok).

A feljegyzésből az is kiderült, hogy az új országgyűlési képviselők az alakuló ülés után kaphatják meg a hivatali mobiltelefonjukat, üzemanyagkártyájukat és egyéb juttatásaikat. A parlament oldalán elérhető tájékoztató szerint a budapesti ingatlannal nem rendelkező képviselőknek havonta legfeljebb 763 871 forint értékben bérel lakást vagy szállodai szobát az Országgyűlés Hivatala, és képviselőnként 2 182 488 forint havi költségkeret áll rendelkezésre irodák bérlésére.