2026. április 16. 09:16

Fideszes tisztánlátás: Orbán végig hitt a győzelemben, Bencsik mi hazánkos visszalépésektől várta volna a túlélést

Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője volt az Ultrahang szerdai adásának vendége, ahol többek között arról beszélt, miért volt sikertelen a Fidesz választási kampánya. Ezzel kapcsolatban közölte, hogy ennek az az egyik oka, hogy 300 ezer fiatal szavazó jelent meg a rendszerben, míg 500 ezer idős ember meghalt. Az újságíró szerint, akik a kampánystratégiával foglalkoztak, azok nem ismerték fel ezt a szociológiai változást.

− Nagyon sokszor találkoztam Orbán Viktorral, és azért 35 éve ismerem, tehát azt tudom mondani, hogy szerintem ő nem hazudott. Ő tényleg hitt abban, hogy győzni fogunk − mondta Bencsik András, majd hozzátette, hogy „őt is az orránál fogva vezették a jobboldali közvélemény-kutatók”, akikre ezért „mérhetetlenül haragszik”.

− A polgári oldalhoz kötődő közvélemény-kutatók valótlan számokat közöltek, becsaptak bennünket. Ugyanis ez nem egy bonyolult tudomány, megmérni, hogy a választók hogyan gondolkodnak rólunk. És az, hogy ők még az utolsó nap is azt hazudták, hogy Fidesz-győzelem lehet, ez bűncselekmény volt. Ezzel majd számoljanak el, legalábbis a lelkiismeretükkel − fogalmazott a Demokrata főszerkesztője.

Bencsik András szerint, ha a közvélemény-kutatók becsületesen tárták volna fel a valóságot, és közlik, hogy a Tisza Párt áll győzelemre, akkor nem olyan kampánystratégiát alkalmaznak, hogy „happy, amerikai, hipervidám kampánysorozatot csinálunk”. Helyette leültek volna a Mi Hazánkkal tárgyalni, és megkérik őket, hogy ha visszaléptetnek néhány jelöltet a javukra, akkor esetleg többen szavaztak volna az ő listájukra.

Az újságíró elmondta azt is, hogy a választás utáni napokban beszélt Orbán Viktorral, aki közölte vele, hogy személy szerint ő önmagát tartja az első számú felelősnek. A leköszönő miniszterelnök pedig felhatalmazta a főszerkesztőt, hogy ezt kommunikálja a nyilvánosság felé. Bencsik András viszont úgy véli, hogy ettől függetlenül Orbán Viktornak nem kellene visszavonulnia, mert egy nagy formátumú politikus, akire továbbra is „őrült szüksége van a jobboldalnak”.

Ugyanakkor az újságíró szerint akárhogyan is változik majd a választási rendszer, a Fidesz fog még nyerni, „és ha kell, kétharmaddal, és ha kell, ezeket a baromságokat visszaiktatjuk a rendszerből, és akkor alakítunk egy ötnegyedes, vagy 6/6-os vagy 100/100-as törvényt, hogy ilyen kis szörnyetegek ne torzíthassák el az alkotmányosságot”. Viszont bizonytalan abban, hogy mennyire tud majd regenerálódni a Fidesz a választási vereséget követően, illetve képes lesz-e visszatérni négy év múlva a hatalomba.

(Index nyomán)

