XIV. Leó pápa "jogos háborúról" szóló szavait értelmező állásfoglalást tett közzé az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának elnöke azt követően, hogy a Fehér Ház és a Vatikán között nyilvános vita alakult ki a témában.
James Massa püspök közleményében - a közelmúltban elhangzott nyilvános nyilatkozatokra hivatkozva reagálva - azt írta, hogy a katolikus egyház tanítása szerint "egy nemzet akkor emelhet kardot saját maga védelmében, ha minden békeerőfeszítés kudarcot vall". Hozzátette: igazolhatóvá tesz egy háborút az, amikor valaki védelemre kel egy aktív háborút viselő féllel szemben, és megjegyezte, hogy erre utalt XIV. Leó pápa, amikor azt mondta a közelmúltban, hogy "Isten nem hallgatja meg azok imáit, akik háborút viselnek".
Donald Trump elnök az elmúlt hétvégén internetes közösségi oldalán bírálta a katolikus egyházfőt, aki korábban kifogást emelt az iráni háború ellen, és bírálta az amerikai adminisztráció bevándorláspolitikáját.
A vitával kapcsolatban Mike Johnson, a képviselőház republikánus elnöke szerdán a Capitolium előtt tartott sajtótájékoztatón szintén a jogos háborúról szóló katolikus doktrínára hivatkozott, amely véleménye szerint igazolja az amerikai katonai akciót Irán ellen. A közismerten hívő katolikus kongresszusi vezető ugyanakkor a pápa szavaira utalva úgy fogalmazott, hogy "aki a politika vizeire téved, számíthat arra, hogy bizonyos politikai jellegű válaszokat kap", de hozzátette azt is, hogy teológiai jellegű vitákba viszont nem akar belebonyolódni a pápával.
Tom Homan, a Trump-adminisztráció határőrizetért és kitoloncolásokért felelős megbízottja XIV. Leó pápa amerikai bevándorláspolitikát ért kritikájára reagálva szintén szerdán azt mondta, hogy készen áll bárkivel megvitatni a szakpolitikai lépések indokát, és hozzátette, hogy a katolikus egyházfő véleménye megváltozna akkor, ha megértené, hogy "az illegális bevándorlás nem egy áldozat nélküli bűncselekmény".
