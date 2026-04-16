XIV. Leó pápa jogos háborúról szóló szavait értelmező állásfoglalást tett közzé az amerikai katolikus püspöki konferencia

XIV. Leó pápa "jogos háborúról" szóló szavait értelmező állásfoglalást tett közzé az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának elnöke azt követően, hogy a Fehér Ház és a Vatikán között nyilvános vita alakult ki a témában.

James Massa püspök közleményében - a közelmúltban elhangzott nyilvános nyilatkozatokra hivatkozva reagálva - azt írta, hogy a katolikus egyház tanítása szerint "egy nemzet akkor emelhet kardot saját maga védelmében, ha minden békeerőfeszítés kudarcot vall". Hozzátette: igazolhatóvá tesz egy háborút az, amikor valaki védelemre kel egy aktív háborút viselő féllel szemben, és megjegyezte, hogy erre utalt XIV. Leó pápa, amikor azt mondta a közelmúltban, hogy "Isten nem hallgatja meg azok imáit, akik háborút viselnek".

Donald Trump elnök az elmúlt hétvégén internetes közösségi oldalán bírálta a katolikus egyházfőt, aki korábban kifogást emelt az iráni háború ellen, és bírálta az amerikai adminisztráció bevándorláspolitikáját.

A vitával kapcsolatban Mike Johnson, a képviselőház republikánus elnöke szerdán a Capitolium előtt tartott sajtótájékoztatón szintén a jogos háborúról szóló katolikus doktrínára hivatkozott, amely véleménye szerint igazolja az amerikai katonai akciót Irán ellen. A közismerten hívő katolikus kongresszusi vezető ugyanakkor a pápa szavaira utalva úgy fogalmazott, hogy "aki a politika vizeire téved, számíthat arra, hogy bizonyos politikai jellegű válaszokat kap", de hozzátette azt is, hogy teológiai jellegű vitákba viszont nem akar belebonyolódni a pápával.

Tom Homan, a Trump-adminisztráció határőrizetért és kitoloncolásokért felelős megbízottja XIV. Leó pápa amerikai bevándorláspolitikát ért kritikájára reagálva szintén szerdán azt mondta, hogy készen áll bárkivel megvitatni a szakpolitikai lépések indokát, és hozzátette, hogy a katolikus egyházfő véleménye megváltozna akkor, ha megértené, hogy "az illegális bevándorlás nem egy áldozat nélküli bűncselekmény".

(MTI)