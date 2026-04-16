2026. április 16. 07:14

Szabadon engedték az államcsíny-kísérletért elítélt korábbi brazil hírszerzési főnököt az Egyesült Államokban

Szabadon engedték az Egyesült Államokban Alexandre Ramagem volt brazil hírszerzési vezetőt - közölte szerdán Paulo Figueiredo, Jair Bolsonaro volt elnök Egyesült Államokban élő szövetségese és a brazil szövetségi rendőrség egy forrása.

Az amerikai bevándorlási és vámügyi hivatal (ICE) kedden fogta el Alexandre Ramagemet, aki tavaly elmenekült hazájából, miután szeptemberben 16 év börtönnel sújtották Jaír Bolsonaro bukott államfővel közösen tervezett államcsíny miatt.

Alexandre Ramagem mindvégig ártatlannak vallotta magát, és az ítélet megszületését követően külföldre menekült

A volt brazil hírszerzési főnök szerdán már nem szerepelt az amerikai bevándorlási és vámügyi hivatal weboldalán az őrizetbe vett személyek listáján.

