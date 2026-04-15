Háború, Gazdaság :: 2026. április 15. 22:13 ::

Katar szerint a globális gazdaság még csak most kezdi majd érezni az iráni konfliktus teljes mérvű hatását

A globális gazdaság még csak most kezdi majd érezni az iráni konfliktus teljes mérvű hatását - jelentette ki szerdán a katari pénzügyminiszter, egyben közölte, hogy hazája legalább egy évig képes lesz ellensúlyozni az ebből eredő problémákat.

"A teljes mérvű hatás közeleg, és már nincs messze" - hangsúlyozta Ali Ahmed al-Kuvari a Nemzetközi Valutaalap (IMF) Washingtonban tartott tanácskozásán, mindössze a jéghegy csúcsának nevezve a legutóbbi globális árnövekedéseket.

"Úgy vélem, egy-két hónapon belül igazán hatalmas globális gazdasági hatásnak lehetünk tanúi" - mondta.

"Nagyon hamar problémák lesznek az energia elérhetőségével, nemcsak az árakkal. Így, ha meg is engedhetik majd maguknak, nem lesz honnan venni, ami nagyon nagy probléma" - tette hozzá.

Hozzátette, hogy fennáll annak a veszélye is, hogy a globális műtrágyatermelés és a régióból érkező szállítmányok hirtelen visszaesése miatt világszerte gondok lesznek a termesztési időszakokkal, ami élelmiszerválságot is kiválthat.

A JPMorgan gazdasági szakértői arra figyelmeztettek, hogy a katari gazdaság várhatóan 9 százalékkal fog zsugorodni az idén, miután iráni rakéták elpusztították a cseppfolyósított földgázt termelő rász-laffani üzem kapacitásának 17 százalékát. Kuvari szerint ugyanakkor a háború hatása az ország pénzügyi helyzetét és tartalékait tekintve kezelhető lesz.

(MTI)