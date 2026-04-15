Az euróbevezetésről is egyeztetett a Tisza politikusa Varga Mihállyal

Varga Mihály jegybankelnök meghívására bemutatkozó találkozóra ment a Magyar Nemzeti Bankba (MNB) Kármán András, a Tisza Párt költségvetési és adópolitikai szakértője, akinek közleményét a Tisza Sajtó juttatta el szerdán az MTI-hez.

A közlemény szerint a kétoldalú megbeszélésen megállapították, hogy a pénzügyi piacok kedvezően reagáltak a vasárnapi választások eredményére, bár az iráni események és az emiatt megemelkedett energiaárak továbbra is bizonytalanságot jelentenek a befektetőknek.

A felek egyetértettek abban, hogy az euró bevezetésének célkitűzése számos kedvező hatással jár majd a magyar gazdaságra, segíteni fog a kamatok csökkenésében, az inflációs várakozások mérséklődésében és a kiszámíthatóbb árfolyamalakulásban.

Kármán András tájékoztatta jegybank elnökét, hogy elkezdődtek az uniós pénzek felszabadításáról szóló tárgyalások az Európai Bizottsággal, és hozzátette, hogy ebben a kérdésben kétharmados parlamenti többséggel gyors előrelépés várható.

Megállapodtak abban, hogy a konstruktív együttműködés jegyében rendszeresen tartanak hasonló találkozókat - közölte a párt szakértője.