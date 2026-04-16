A jól elvégzett munka jutalma: kirúgták a TV2 nívódíjas hírigazgatóját

A fideszes TV2 vezérigazgatója, Vaszily Miklós felmentette pozíciójából Szalai Vivien hírigazgatót.

– A médiavállalat hírszolgáltatási tevékenységének működési modellje átalakul: egyszerűsödik a vezetői struktúra, és integrálásra kerülnek a hírszerkesztőségi feladatok. Ennek következtében a hírigazgatói feladatkör a továbbiakban nem önálló vezetői pozícióként működik tovább – áll a TV2-csoport közleményében, mely szerint a propagandatévé különböző termékeinek, műsorainak, így a Tények, a Tények Plusz, a Napló, a Mokka és a tenyek.hu főszerkesztői közvetlenül Vaszily Miklósnak felelnek.

A TV2-t Szalai Vivien felügyelete alatt kalibrálták a fideszes propagandagépezet egyik zászlóshajójává, ő maga rendszeresen látogatta a NER holdudvarának találkozóit, a miniszterelnök évértékelőinek is állandó vendége volt. Emellett arról volt ismert, hogy ő sem vetette meg a luxust.

Szalai Vivien 2022-ben a TV2 hírműsoraiért Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kommunikációért nívódíjat vehetett át a parlamentben.



(24 nyomán)