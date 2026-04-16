Háború :: 2026. április 16. 10:22 ::

Iráni elnök: senki sem tudja térdre kényszeríteni az iráni népet

Egyetlen hatalom sem tudja térdre kényszeríteni az iráni népet - jelentette ki Maszúd Pezeskján iráni elnök szerdán az iráni Vörös Félhold Társaság és a sürgősségi egészségügyi szolgálat teheráni központjában tett látogatása során.

Az elnök a sürgősségi szolgálatokat a nemzeti válságkezelés egyik legfontosabb pillérének nevezte, és méltatta a nehéz körülmények között nyújtott létfontosságú szolgáltatásokat.

A Teheran Times című lap beszámolója szerint Pezeskján a különböző részlegeknél tett látogatásán kijelentette: az ott dolgozók napi 24 órában végzett munkája a társadalmi felelősségvállalás példája, és kritikus helyzetekben is hozzájárult ahhoz, hogy a lakosság biztonságban érezze magát. Az elnök rámutatott: a lakosság fennakadások nélkül fért hozzá a sürgősségi ellátáshoz - tette hozzá.

Látogatása során elítélte az Egyesült Államok és Izrael által iráni civil célpontok, a többi között iskolák és egészségügyi központok ellen indított támadásokat, hangsúlyozva, hogy a célpontok kiválasztása során a humanitárius szempontokat nem tartották tiszteletben, ami "szégyenletes, és amiről az egész világnak tudnia kell". Egy másik ország indokolatlan megtámadása ellentétes a nemzetközi joggal - tette hozzá az elnök.

"Az országot megadásra kényszerítő bármilyen kísérlet kudarcra van ítélve, az iráni nemzet soha nem fogja elfogadni egy ilyen megközelítést" - fogalmazott, és rámutatott: Irán nem törekszik háborúra, mindig is a párbeszédet és a más országokkal folytatott "konstruktív együttműködést" hangsúlyozta - tette hozzá.

Az elnök kiemelte, hogy a nép 40 napos ellenállása során tanúsított egyedülálló és példamutató egység és összetartása miatt csalódniuk kellett azoknak, akik "gonosz célokat tűztek ki maguk elé".

(MTI)