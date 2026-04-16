Hezbollah: a tűzszünet alatt ne mozoghassanak az izraeli erők Libanon területén

A tűzszünet alatt ne legyen szabad az izraeli erőknek szabadon mozogniuk Libanon területén - követelte csütörtökön a Hezbollah a tíznapos fegyvernyugvás bejelentésére reagálva. A síita milícia hozzátette: az izraeli csapatok libanoni jelenléte megadja az ellenállás jogát Libanonnak és népének.

Az Irán támogatását élvező szervezet szerint a tűzszünetnek átfogó jelleggel egész Libanon területére ki kell terjednie. Az Izrael elleni háború folytatásának kérdéséről a fejlemények fényében fognak dönteni - tették hozzá.

A Hezbollahhoz közel álló Nabih Berri parlamenti elnök eközben közleményben arra kérte a dél-libanoniakat, hogy halasszák el visszatérésüket lakóhelyükre mindaddig, amig "a helyzet nem tisztázódik, összhangban a tűzszüneti megállapodással".

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön, miután tárgyalt Joseph Aoun libanoni elnökkel és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, bejelentette, hogy Izrael és Libanon tíznapos tűzszünetben állapodott meg.

Az elnök közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint a fegyvernyugvás washingtoni idő szerint délután 5 órakor lép életben, azaz Izraelben és Libanonban éjfélkor (közép-európai idő szerint 23 órakor).

Az izraeli haderő - párhuzamosan az Irán elleni műveletekkel - hetek óta ismét offenzívát folytat Libanonban az Irán által támogatott Hezbollah iszlamista szervezet ellen.

(MTI)