2026. április 16. 20:29

IMF: a világ államadóssága a GDP 100 százalékára nő 2029-re

A világ államadóssága 2029-ben elérheti a globális GDP 100 százalékát, egy évvel korábban, mint ahogy azt tavaly áprilisban prognosztizálták - áll a Nemzetközi Valutaalap (IMF) Fiscal Monitor jelentésében.

Korábban ilyen magas szint csak a második világháborút követő években volt. Tavaly a globális államadósság a GDP 93,9 százaléka volt. A jelentés összeállítói szerint az államadósság jórészt a szociális és védelmi kiadások, valamint a kamatköltségek növekedése miatt emelkedik.

Várhatóan az Egyesült Államok és Kína lesz a globális államadósság növekedésének fő okozója a következő években. Az IMF előrejelzése szerint az amerikai államadósság 2029-re a GDP 135,5 százalékára nő a 2025. évi 123,9 százalékról, míg Kína államadóssága a GDP 99,2 százalékáról 120,3 százalékárra ugrik.

A fejlett országokban - az Egyesült Államok kivételével - a mutató a tavalyi 95,3 százalékról 93,9 százalékára csökken 2029-re. Az euróövezetben viszont a GDP 87,1 százalékáról 89 százalékra nő az államadósság.

Az IMF arra számít, hogy a fejlődő országok államadóssága - Kínát nem számítva - a GDP 60,8 százalékára emelkedik 2029-re a tavalyi 57,5 százalékról. India esetében a GDP-arányos államadósság a tavalyi 84,1 százalékról 80,6 százalékra mérséklődik. Az IMF által vizsgált országok közül legalacsonyabbnak számító orosz államadósság a tavalyi 17,2 százalékról a GDP 25,4 százalékára emelkedik 2029-re.

(MTI)