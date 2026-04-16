2026. április 16. 06:53

Mesterséges intelligencia alapú technológiák formálják át Kína egészségügyi rendszerét

A mesterséges intelligenciára (MI) épülő megoldások Kína egészségügyi rendszerének átalakulása középpontjába kerültek, az új technológiák a korai diagnózist, a gyorsabb beavatkozást és az ellátás szélesebb körű hozzáférhetőségét szolgálják - derül ki a Hszinhua kínai állami hírügynökség jelentéséből.

A beszámoló szerint az elmúlt években felgyorsult az MI-alapú orvosi alkalmazások bevezetése Kínában. A kormányzati tervek szerint 2030-ra a mesterséges intelligenciát alkalmazó eszközök - köztük képalkotó diagnosztikai rendszerek és klinikai döntéstámogató megoldások - már az alapellátás szintjén is széles körben elérhetők lesznek. Egyes vezető kórházakban már alkalmaznak olyan algoritmusokat, amelyek segítik az orvosokat az összetett vizsgálatok gyors és pontos kiértékelésében.

Az MI és a digitalizáció az epidemiológiai megfigyelést is átalakítja. A valós idejű adatgyűjtés és a fejlett módszerek lehetővé teszik a fertőző betegségek korai felismerését és gyors kezelését. Ennek köszönhetően például a schistosomiasis nevű parazitás betegség előfordulása jelentősen visszaszorult, és a korábban érintett térségek többségében elérték a felszámolási célokat - olvasható a jelentésben.

Hozzátették, hogy a technológiai újítások az idősellátásában is egyre nagyobb szerepet kapnak. Az öregedő társadalom kihívásaira válaszul intelligens eszközöket, például egészségügyi adatokat figyelő szenzorokat és esésérzékelő viselhető berendezéseket alkalmaznak, amelyek támogatják az otthoni gondozást, és növelik a biztonságot.

A 2026-2030 közötti időszakra vonatkozó ötéves tervben a kínai kormány kiemelt célként kezeli a mesterséges intelligencián alapuló egészségügyi fejlesztések és az úgynevezett "okos idősellátás" további bővítését, a hatékonyabb és hozzáférhetőbb ellátás érdekében - fogalmaztak.

(MTI)