Megállapodtak Magyarék a Mollal: marad a védett üzemanyagár

„Kapitány István és Kármán András társaságában tárgyalást folytattam Hernádi Zsolttal és a MOL felső vezetésével” – közölte Magyar Péter Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnöke szerint megállapodtak abban, hogy a védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén az új kormány megalakulása után is fenntartják, és ez a magyar költségvetésre nem fog plusz terhet róni.

A tárgyaláson a Mol megerősítette, hogy Magyarország üzemanyagellátása a „turbulens világpiaci helyzet ellenére is” biztosított. Majd felszólította Orbán Viktort, hogy az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó csökkentéséről hozott és április 30-án lejáró rendelkezést a leköszönő kormány május 30-ig hosszabbítsa meg.

Szóba került a Mol által az MCC részére kifizetni tervezett 25 milliárd forintos osztalék. Magyar Péter ismertette a terveit a Mol elnök-vezérigazgatójával ezzel kapcsolatban. „A Mol a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően fog eljárni” – zárta bejegyzését a Tisza Párt elnöke.

A pártelnök tárgyalásról szóló bejegyzését Kapitány István, a A Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője is megosztotta, és hozzátette: „A magyar emberek megérdemlik a legmegbízhatóbb és legolcsóbb energiát. És a következetes és transzparens kormányzást is, ezért folytatjuk a beszámolókat a következő napokban is”.

Az MCC Brüsszel bevételeinek 99 százaléka a budapesti anyaszervezettől, a Mathias Corvinus Collegiumtól érkezik, amely 2020-ban a Mol 10 százalékos részesedését kapta meg a magyar kormánytól. John O’Brien, az intézmény kommunikációs igazgatója szerint a választási eredmény semmiben sem változtatja meg a szervezet munkáját. „Független szervezetként folytatjuk kutatói, elemzői és érdekérvényesítő tevékenységünket” – szögezte le, de elismerte, hogy a Fidesz veresége komoly veszteséget okoz nekik.

